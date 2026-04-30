„Žalgirio“ žaidimą Tomas Masiulis įvertino liūdnai: „Man pačiam nepatiko“

Kauno klubas ketvirtadienį neturėjo jokių šansų pasipriešinti – per pusę kėlinio „Fenerbahce“ susikrovė dviženklę persvarą, buvo net ir 23 taškų skirtumas, o pralaimėjo žalgiriečiai tik 12 taškų atotrūkių. Turkai kelias minutes jau labiau laukė mačo pabaigos, tad skirtumas ir aptirpo.
„Jie bubo fiziškesni. Jei mes iš viso mačo pirmoje dalyje mes po krepšiu atsikovojome 5 kamuolius, o jie po mūsų krepšiu sugebėjo atsikovoti 12 kamuolių, tai daug ką pasako, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ treneris T. Masiulis. – Tai daug ką pasako apie tą mūsų fiziškumą. Mes šnekame, šnekame, bet galime žymiai daugiau nuveikti“.
– Kalbant apie fiziškumą – ar gal tai yra labiau psichologinis dalykas?
– Koks nusiteikimas. Koks psichologinis dalykas? Eini ir žaidi. Gyvenimas krepšiniu nesibaigia. Reikia atsikovoti ir žaisti.
Kaip sakau, kamuolio atsikovojimas nėra talento, o tik noro reikalas. Sunku žaisti, kai duodame per pirmąją mačo dalį jiems papildomų 12 atakų ir žinant, kad jie dar ir gerai pataiko. Tai sunku.
– Buvo nemažai to tokio išsiblaškymo?
– Tai reikia pasižiūrėti vaizdo įrašą. Bet taip, buvo tokių momentų, kai žaidėjas neatitveriamas. Tas pats M. Jantunenas ramiai eina, atsikovoja kamuolį.
Atrodo, kad per pirmąją mačo dalį varžovai net 16 taškų pelnė po atsikovotų kamuolių.
– Pirmajame mače kantriai lipote į kalną, bet šįkart kantrybės stigo – bereikalingi metimai, klaidos.
– Taip, ypač trečiajame kėlinyje net man pačiam nepatiko. Blogai jaučiausi, kad mano komanda taip žaidė ketvirtyje, kai dar tikrai galėjome kantriau žaisti. Dar galėjome kovoti, o prasidėjo taškų ieškojimas.
Galėjome kautis ir žaisti. Tai yra mano atsakomybė: nesugebėjau įtikinti, jog galime kovoti ir solidžiai žaisti logišką krepšinį. Nebuvo laikas dar nuleisti rankas.
– Neturėsite dabar kol kas mačų – kaip bandysite pagerinti žaidėjų psichologinę būklę?
– Gyvenimas nesibaigė. Sutikome rimtą varžovą. Yra dar vienerios rungtynės, kurios gali viską apsukti. 0:2, nedaug komandų yra grįžę, bet tikrai niekam už dyką nieko neduosime. Kviesime fanus, kad palaikytų. Galime kautis, galime geriauys atrodyti .Mūsų arenoje tikrai tokių dalykų negali būti – gali pataikyti sunkius metimus, tada galime nukelti kepures, bet tuos lengvus taškus turime sutvarkyti.