SportasKrepšinis

Artėjant Čempionų lygos finaliniam ketvertui – rimtos problemos Badalonos arenoje

2026 m. gegužės 2 d. 22:57
Lrytas.lt
Jau ketvirtadienį Badalonoje (Ispanijoje) prasidės FIBA Čempionų lygos finalinis ketvertas, kuriame rungtyniaus ir Vilniaus „Rytas“, tačiau Olimpinė arena susidūrė su netikėtomis bėdomis.
Daugiau nuotraukų (1)
Ispanijos čempionato rungtynes tarp Badalonos „Joventut“ ir Malagos „Unicaja“ teko sustabdyti joms įpusėjus.
Oficialiame pranešime skelbiama, kad rungtynių nebuvo galima tęsti dėl techninių problemų, susijusių su arenos viduje esančiais elektroniniais elementais.
Rungtynėse 53:33 pirmavo „Joventut“ ekipa. Kol kas nėra aišku, kad rungtynės bus pratęstos.
Susiję straipsniai
Vilniaus „Rytas“ sužinojo Čempionų lygos lemiamų mačų laikus

Vilniaus „Rytas“ sužinojo Čempionų lygos lemiamų mačų laikus

Aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo ketverte

Aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo ketverte

Čempionų lygos Finalo ketverte šeimininkų nebus – dviejų lietuvių AEK stebuklingai palaužė „Joventut“

Čempionų lygos Finalo ketverte šeimininkų nebus – dviejų lietuvių AEK stebuklingai palaužė „Joventut“

Toje pačioje arenoje gegužės 7–9 dienomis vyks FIBA Čempionų lygos finalinis ketvertas, kur dėl trofėjaus varžysis „Rytas“, Tenerifės „LaLaguna“, Atėnų AEK ir „Unicaja“.
Badalonos JoventutMalagos UnicajaVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.