Artėjant Čempionų lygos finaliniam ketvertui – rimtos problemos Badalonos arenoje

Ispanijos čempionato rungtynes tarp Badalonos „Joventut“ ir Malagos „Unicaja“ teko sustabdyti joms įpusėjus.
Oficialiame pranešime skelbiama, kad rungtynių nebuvo galima tęsti dėl techninių problemų, susijusių su arenos viduje esančiais elektroniniais elementais.
Rungtynėse 53:33 pirmavo „Joventut“ ekipa. Kol kas nėra aišku, kad rungtynės bus pratęstos.
Toje pačioje arenoje gegužės 7–9 dienomis vyks FIBA Čempionų lygos finalinis ketvertas, kur dėl trofėjaus varžysis „Rytas“, Tenerifės „LaLaguna“, Atėnų AEK ir „Unicaja“.
