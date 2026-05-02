Gargžduose po dviejų pratęsimų triumfavusi „Jonava“ pergalėmis pavijo Kėdainių klubą

Jonaviečiai pirmavo didžiąją dalį rungtynių, o trečiojo ketvirčio pradžioje dar turėjo 19 taškų pranašumą (61:42). Vis tik visą jį gargždiškiai nubraukė savąja atkarpa (61:61), po kurios ekipos įsivėlė į artimą kovą. Lygus rezultatas švieslentėje degė ir paskutinę minutę (85:85). Gargždiškiai turėjo du šansus išplėšti pergalę, tačiau jais nepasinaudojo, todėl komandos kėlėsi į pratęsimą.
Kiek sėkmingiau papildoma penkių minučių atkarpa klostėsi svečiams, kurie lėtai, bet stabiliai augino persvarą, kuri likus 19 sekundžių dar siekė 5 taškus (96:91). Negana to, Tomas Rinkevičius užsidirbo antrąją techninę pražangą ir eliminavo save iš mačo, bet tai dar nebuvo viskas. Justinas Turneris smeigė tritaškį, jonaviečiai po pasitarimo nesugebėjo išsimesti kamuolio per 5 sekundes, o tas pats J. Turneris dvitaškiu lygino rezultatą (96:96) ir išplėšė antrąjį pratęsimą.
Šįkart geriau sekėsi jau šeimininkams (102:98), bet svečiai demonstravo charakterį ir persvėrė rezultatą likus kiek daugiau nei minutei (107:104). B. Krikke pridėjo dvi baudas, o N. Mineikio tritaškis skriejo pro šalį. Niekur neskubėję jonaviečiai galiausiai leido ištiksėti laikui iš šventė svarbią pergalę.
Tai buvo jau ketvirtoji Jonavos klubo pergalė per pastaruosius šešis mačus, kai lygiai tiek pat laimėjimų komanda buvo iškovojusi per prieš tai įvykusius 23 susitikimus.
Jonaviečiai reguliariajame sezone turi tarpusavio pranašumą prieš Kėdainių ekipą, todėl jei abi komandos surinktų po tiek pat pergalių, aukščiau rikiuotųsi „Jonava Hipocredit“. Tiesa, kėdainiečiai yra sužaidę vienu maču mažiau. Pavejami yra ir Utenos „Juventus“ (9–19) krepšininkai, įsitaisę septintojoje pozicijoje.
„Gargždai“: Nojus Mineikis 28, Justinas Turneris 21, Trey'us Pulliamas 17, Paulius Petrilevičius 16, Jalonas Pipkinsas 11, Laurynas Vaištaras 10.
„Jonava Hipocredit“: Makai Ashtonas-Langfordas 34, Benjaminas Krikke 18, Thomas Rutherfordas 17, Lukas Kreišmontas 13, Olinas Carteris 12, Matas Repšys 9, Lesley Varneris 6.