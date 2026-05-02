L. Jameso vedami „Lakers“ pateko į Vakarų konferencijos pusfinalį

Seriją iki 4 pergalių Los Andželo klubas laimėjo 4:2.
Vakarų pusfinalyje „Lakers“ susitiks su čempionų titulą ginančia „Oklahoma City Thunder“, kuri 4:0 susitvarkė su „Phoenix Suns“.
Nugalėtojus į priekį vedė 41-erių LeBronas Jamesas, kuris surinko 28 taškus (8/20 dvit., 2/5 trit., 6/8 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 8 rezultatyvius perdavimus.
Hiustono klube Amenas Thompsonas pelnė 18 taškų (7/14 dvit., 4/6 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
„Rockets“: Amenas Thompsonas 18, Alperenas Šengunas 17, Tari Easonas 14.
„Lakers“: LeBronas Jamesas 28, Rui Hachimura 21, Austinas Reavesas 15.
