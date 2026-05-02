Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
„Monaco“
70
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
74
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
„Monaco“
64
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
107
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
SportasKrepšinis

M. Jamesas iš Eurolygos sulaukė lygtinio suspendavimo

2026 m. gegužės 2 d. 10:58
Lrytas.lt
Mike‘as Jamesas sulaukė bausmės iš Eurolygos už nepagarbų gestą teisėjams antrose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse prieš Pirėjo „Olympiakos“.
Likus kelioms sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos, „Monaco“ ekipai atsiliekant dideliu skirtumu, gynėjas įsivėlė į aštrią diskusiją su teisėjais. Arbitrų sprendimas buvo griežtas – dvi techninės pražangos iš karto užbaigė jo pasirodymą rungtynėse, o keliaudamas link rūbinės krepšininkas dar demonstravo pinigų gestą.
Eurolyga įvertinusi šį epizodą krepšininkui skyrė 6 tūkst. eurų baudą ir vienų rungtynių lygtinę diskvalifikaciją.
Tai reiškia, jog diskvalifikacinė bausmė įsigalios tik tuo atveju, jeigu M. Jamesas dar kartą pažeis drausmės kodekso taisykles.
Bausmių sulaukė ir „Valencia Basket“ klubas bei Atėnų „Panathinaikos“ vadovas Dimitris Giannakopoulosas.
Valensijos klubui skirtas 5 tūkst. eurų bauda už sirgalių mėtomus daiktus į aikštę, o D. Giannakopoulosui už taisyklių nesilaikymą skirta 10 tūkst. eurų bauda ir draudimas lankytis trejose Eurolygos rungtynėse.
Mike'as JamesasMonacoEurolyga

