M. Jamesas iš Eurolygos sulaukė lygtinio suspendavimo

Likus kelioms sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos, „Monaco“ ekipai atsiliekant dideliu skirtumu, gynėjas įsivėlė į aštrią diskusiją su teisėjais. Arbitrų sprendimas buvo griežtas – dvi techninės pražangos iš karto užbaigė jo pasirodymą rungtynėse, o keliaudamas link rūbinės krepšininkas dar demonstravo pinigų gestą.
Eurolyga įvertinusi šį epizodą krepšininkui skyrė 6 tūkst. eurų baudą ir vienų rungtynių lygtinę diskvalifikaciją.
Tai reiškia, jog diskvalifikacinė bausmė įsigalios tik tuo atveju, jeigu M. Jamesas dar kartą pažeis drausmės kodekso taisykles.
Bausmių sulaukė ir „Valencia Basket“ klubas bei Atėnų „Panathinaikos“ vadovas Dimitris Giannakopoulosas.
Valensijos klubui skirtas 5 tūkst. eurų bauda už sirgalių mėtomus daiktus į aikštę, o D. Giannakopoulosui už taisyklių nesilaikymą skirta 10 tūkst. eurų bauda ir draudimas lankytis trejose Eurolygos rungtynėse.