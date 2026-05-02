MVP apdovanojimų lentyną papildęs A. Velička: „Tikslas – būti finale“

Per šią daug jėgų pareikalavusią atkarpą tarp visų lygos žaidėjų įspūdingiausius individualius rezultatus stabiliausiai demonstravo Klaipėdos „Neptūno“ lyderis Arnas Velička. Būtent jis buvo pripažintas mėnesio naudingiausiu žaidėju.
26-erių įžaidėjas per šešis mačus fiksavo 14,8 taško (41 proc. dvit., 45 proc. trit., 58 proc. baud.), 7,7 rezultatyvaus perdavimo, 4 atkovotų kamuolių ir 23,5 naudingumo balo vidurkius. Pagal pastarąjį rodiklį jis lenkė savo artimiausius persekiotojus – komandos draugą Rihardą Lomažą (22,8 naud. bal.) ir Kauno „Žalgirio“ vedlį Sylvainą Francisco (21,7 naud. bal.).
Jam tai – antrasis toks apdovanojimas šiame sezone. Mėnesio MVP statulėlę A. Velička buvo pelnęs ir gruodį. Nepaisant to, dabartiniame sezono momente, kuomet prasidės batalijos dėl svarbiausių komandinių trofėjų, asmeninę sėkmę gynėjas stumia į šoną ir džiaugiasi, kad užnugaryje paliko jį kamavusią traumą.
„Dabar to nesureikšminu, nes jau ne pirmas apdovanojimas, – teigė įspūdingą sezoną tęsiantis kaunietis. – Buvo nemažai rungtynių, tad visa tai parodo tendencijas. Mėnesio pradžioje dar gydžiausi traumą, nebuvau geroje formoje, todėl džiaugiuosi, kad daug dirbdamas individualiai sugrįžau į savo ritmą. Kurį laiką negalėjau veržtis, buvau tikrai apribotas ir žaidžiau iš esmės viena koja. Dabar pavyko tą jausmą pradanginti, koja pasveiko.“
„Neptūnui“ šis mėnuo buvo pažymėtas trimis pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų. Nesėkmės pastaruosiuose mačuose klaipėdiečių galimybes pakovoti dėl antrosios vietos turnyro lentelėje pavertė teorinėmis – tam reikėtų, jog Vilniaus „Rytas“ pralaimėtų visus tris susitikimus, o „Neptūnas“ laimėtų likusius keturis.
„Be abejo, norėjome tos antros vietos ir tie du pralaimėjimai buvo skaudūs. Manau, kad tikslas vis tiek yra sezono gale būti finale ir praeiti pusfinalio barjerą. Dabar mėginsime likti treti, išlaikyti tą vietą ir žiūrėti, kaip viskas klostysis sezono gale. Tada bandysime įkąsti „Rytui“, – ambicijų neslėpė buvęs vilniečių žaidėjas.
Tiesa, panašu, jog „Neptūnui“ raudono kilimo niekas nenuties ir ketvirtfinalyje, kuriame kol kas realiausia susitikti su „Gargždais“. Paskutiniame pajūrio derbyje būtent lygos debiutantai buvo pranašesni.
„Visos komandos yra tikrai pavojingos. Per pastaruosius du mėnesius pralamėjome prieš beveik visas komandas. Dėl to yra kažkiek pikta, kad nepadarėme savo darbo. Bus tikrai sunkus varžovas ketvirtfinalyje ir turime padaryti viską, kad jį praeitume“, – tvirtino A. Velička.
Šeštadienį uostamiesčio ekipos laukia tolima išvyka į Uteną. Čia „Neptūnas“ mėgins pratęsti vietos „Juventus“ agoniją ir išrašyti oponentams 12-ąjį pralaimėjimą paeiliui. Net ir dabartinėje situacijoje, pasak A. Veličkos, tą padaryti nebus lengva.
„Be abejo, kad pavojingas varžovas. Tikrai viską darys, kad nutrauktų blogą seriją. Naujas treneris, nauja energija – manau, jie tikrai nesudėjo ginklų. Kaip ir sakiau, bus sudėtinga, turime padaryti darbą nuo savęs, fokusuotis į save, gerindami savo žaidimą ir tiesiog sieksime pergalės“, – pokalbį užbaigė naudingiausias balandžio krepšininkas.