G. Žibėnas prisiėmė kaltę už pralaimėjimą: „Gal mintys kažkur ne ten buvo“

Panevėžiečiai namuose su „Rytu“ susitvarkė 96:71.
Tai buvo paskutinės G. Žibėno auklėtinių rungtynės prieš išvyką į Badaloną, kur žais FIBA Čempionų lygos finaliniame ketverte.
Pralaimėjimo priežastis akcentavęs „Ryto“ treneris paaiškino, kada galima sužinoti, kaip jo auklėtiniai sužais rungtynes.
„Visiškai pelnyta „Lietkabelio“ pergalė – jie jos nusipelnė. Žaidė su gera energija, koncentracija ir vykdė savo rungtynių planą.
Kas apie mus, tai žiūrint į „Rytą“ šį sezoną, viską drąsiai galima spręsti per pirmas dvi minutes. Šneku ne tik apie startinį penketą, bet ir atsarginius žaidėjus. Tos pirmos dvi minutės labai daug ką parodo. Vėliau sugrįžti į rungtynes, net ne į rungtynes, o į koncentraciją, susitelkimą... Aš tais stebuklingais mygtukais netikiu.
Arba tu pasiruoši dieną prieš rungtynėms, arba ne. Aišku, čia yra trenerio kaltė. Galbūt pertreniravau žaidėjus šioms rungtynėms. Galbūt per daug informacijos sukišau, gal tos mintys kažkur ne ten buvo.
Bet tai ir buvo pavojingiausia klaida prieš rungtynes – galvoti apie sekančias rungtynes arba pasitaupyti. Dažniausiai tai labai neskaniai atrodo. Tas šiandien ir atsitiko“, – kalbėjo G. Žibėnas.
Pergale pasidžiaugęs „Lietkabelio“ strategas pareiškė, jog jo varžovai akivaizdžiai negalvojo apie šias rungtynes.
„Visada gera laimėti prieš „Rytą“. Parodėme visai kitokį veidą, lyginant su rungtynėmis Jonavoje prieš keturias dienas. Iš mano pusės nėra sąžininga kalbėti apie „Rytą“, bet akivaizdu, kad jų mintys jau Ispanijoje. Linkiu jiems sėkmės“, – teigė N. Čanakas.
