Įspūdingai išsigelbėję „76ers“ išvykoje užbaigė „Celtics“ sezoną

2026 m. gegužės 3 d. 08:32
Ant iškritimo ribos balansavę „Philadelhpia 76ers“ sugebėjo išsikapstyti iš 1:3 atsilikimo ir laimėjo pirmąjį NBA atkrintamųjų etapą 4:3.
Lemiamose rungtynėse išvykoje „76ers“ išvykoje 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) palaužė „Boston Celtics“ krepšininkus.
Bostono klubui teko verstis be Jaysono Tatumo, kuris prieš rungtynes patyrė kelio traumą.
Filadelfijos ekipa vos 14-oji NBA istorijoje, kuriai pavyko sugrįžti iš 1:3 atsilikimo. Iš 0:3 sugrįžti vis dar nepavyko jokiai NBA komandai.
L. Jameso vedami „Lakers" pateko į Vakarų konferencijos pusfinalį

J. Valančiūnas jau gali planuoti atostogas: „Nuggets" sezonas – baigtas

Po traumos sugrįžęs A. Reavesas nepadėjo „Lakers" įveikti „Rockets"

Nugalėtojams Joelis Embiidas surinko 34 taškus (11/22 dvit., 1/4 trit., 9/11 baud.), 12 sugriebtų kamuolių ir 6 rezultatyvius perdavimus.
Tai buvo pirmoji aukštaūgio serija gyvenime, kur jam pavyko laimėti septintąsias atkrintamųjų rungtynes.
Tyrese‘as Maxey prie pergalės pridėjo 30 taškų (9/14 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Šeimininkų gretose išsiskyrė Jaylenas Brownas, kuris pelnė 33 taškus (9/18 dvit., 3/9 trit., 6/6 baud.), atkovojo 9 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Rytų konferencijos pusfinalyje Filadelfijos klubas stos į kovą prieš „New York Knicks“, kurie 4:2 įveikė „Atlanta Hawks“ krepšininkus.
„Celtics“: Jaylenas Brownas 33, Derrickas White'as 26, Neemiasas Queta 17.
„76ers“: Joelis Embiidas 34, Tyrese'as Maxey 30, V.J. Edgecombe'as 23.
