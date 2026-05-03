Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
Krepšinis

Rado laiko atsipalaiduoti: Šaras prieš išvyką į Kauną užfiksuotas besilinksminantis koncerte

2026 m. gegužės 3 d. 08:13
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius randa laiko ne tik įveikti Kauno „Žalgirį“, bet ir pasilinksminti.
Stambulo „Fenerbahce“ komandos strategas buvo užfiksuotas besilinksminantis į Turkiją atvykusio graiko Antonio Remoso koncerte.
Į koncertą Šaras atvyko kartu su žmona Anna Douka ir buvusiu savo auklėtiniu, šiuo metu Stambulo „Besiktas“ aukštaūgiu Sertaču Šanli.
Užfiksuotas besilinksminantis Šaras ypatingai patiko Atėnų „Panathinaikos“ sirgaliams, kadangi A. Remosas yra didelis „Panathinaikos“ gerbėjas.
Įdomu, jog šeštadienį Š. Jasikevičius ir S. Šanli turėjo susitikti aikštelėje. Turkijos čempionate buvo numatytos rungtynės tarp „Fenerbahce“ ir „Besiktas“, tačiau dėl Šaro auklėtinių žaidimo Eurolygos atkrintamosiose mačas buvo nukeltas.
Šiuo metu Šaro treniruojama „Fenerbahce“ žaidžia Eurolygos ketvirtfinalio seriją prieš Kauno „Žalgirį“. Stambulo klubas laimėjo abejas rungtynes namuose ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2:0.
Sekančios rungtynės vyks trečiadienį, 20 val. Kaune.
