Rado laiko atsipalaiduoti: Šaras prieš išvyką į Kauną užfiksuotas besilinksminantis koncerte

Stambulo „Fenerbahce“ komandos strategas buvo užfiksuotas besilinksminantis į Turkiją atvykusio graiko Antonio Remoso koncerte.
Į koncertą Šaras atvyko kartu su žmona Anna Douka ir buvusiu savo auklėtiniu, šiuo metu Stambulo „Besiktas“ aukštaūgiu Sertaču Šanli.
Užfiksuotas besilinksminantis Šaras ypatingai patiko Atėnų „Panathinaikos“ sirgaliams, kadangi A. Remosas yra didelis „Panathinaikos“ gerbėjas.
Įdomu, jog šeštadienį Š. Jasikevičius ir S. Šanli turėjo susitikti aikštelėje. Turkijos čempionate buvo numatytos rungtynės tarp „Fenerbahce“ ir „Besiktas“, tačiau dėl Šaro auklėtinių žaidimo Eurolygos atkrintamosiose mačas buvo nukeltas.
Šiuo metu Šaro treniruojama „Fenerbahce“ žaidžia Eurolygos ketvirtfinalio seriją prieš Kauno „Žalgirį“. Stambulo klubas laimėjo abejas rungtynes namuose ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2:0.
Sekančios rungtynės vyks trečiadienį, 20 val. Kaune.
