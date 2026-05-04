SportasKrepšinis

„Magic“ parodė duris treneriui

2026 m. gegužės 4 d. 18:29
Lrytas.lt
NBA klubo „Orlando Magic“ vadovybė pirmadienį nusprendė atsisveikinti su vyriausiuoju treneriu Jamahlu Mosley. 47 metų amerikietis šį sezoną sugebėjo Orlando ekipą išvesti į atkrintamąsias akistatas, tačiau ten pirmajame etape Orlandas serijoje iki keturių laimėjimų 3:4 nusileido „Detroit Pistons“ krepšininkams. „magic“ pirmavo serijoje 3:1, bet įsigudrino pralaimėti.
Daugiau nuotraukų (1)
J. Mosley komandai vadovavo nuo 2021 metų ir trejus metus iš eilės jo ekipa pateko į atkrintamąsias varžybas, tačiau visus kartus krito pirmajame etape.
Per jo trenerio karjerą „Magic“, ekipa laimėjo 188 mačus ir pralaimėjo 221 akistatą.
Susiję straipsniai
Aiškios NBA atkrintamųjų varžybų poros – J. Valančiūnas žais prieš Minesotą

Aiškios NBA atkrintamųjų varžybų poros – J. Valančiūnas žais prieš Minesotą

„Pistons“ ir „Magic“ rungtynėse – du neįtikėtini pirmųjų NBA šaukimų pasirodymai

„Pistons“ ir „Magic“ rungtynėse – du neįtikėtini pirmųjų NBA šaukimų pasirodymai

Bręsta sensacija? Geriausia NBA Rytų konferencijos komanda atsidūrė ant bedugnės krašto

Bręsta sensacija? Geriausia NBA Rytų konferencijos komanda atsidūrė ant bedugnės krašto

Šiame sezone „Magic“ Rytų konferencijoje užėmė 8 vietą, o jos pergalių ir pralaimėjimų balansas buvo 45–37.
J.Mosley yra dirbęs asistentu „Dallas Mavericks“ ir „Cleveland Cavaliers“ komandose. Savo NBA specialisto karjerą 2005-siais treneris pradėjo „Denver Nuggets“ sistemoje.
Orlando MagicNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.