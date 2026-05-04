„Magic“ parodė duris treneriui

J. Mosley komandai vadovavo nuo 2021 metų ir trejus metus iš eilės jo ekipa pateko į atkrintamąsias varžybas, tačiau visus kartus krito pirmajame etape.
Per jo trenerio karjerą „Magic“, ekipa laimėjo 188 mačus ir pralaimėjo 221 akistatą.
Susiję straipsniai
Šiame sezone „Magic“ Rytų konferencijoje užėmė 8 vietą, o jos pergalių ir pralaimėjimų balansas buvo 45–37.
J.Mosley yra dirbęs asistentu „Dallas Mavericks“ ir „Cleveland Cavaliers“ komandose. Savo NBA specialisto karjerą 2005-siais treneris pradėjo „Denver Nuggets“ sistemoje.