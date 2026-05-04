Eurolyga 2025
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ lyderis atskleidė, kas trečiadienio mače prieš „Fenerbahce“ turės būti kitaip

2026 m. gegužės 4 d. 13:36
zalgiris.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir jau šį trečiadienį stos į dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo „Fenerbahče“ krepšininkais, kurie serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2–0. Prieš laukiančias rungtynes apie komandos nusiteikimą kalbėjo Turkijoje solidžiai atrodęs Nigelas Williamsas-Gossas.
„Aišku, patirtis sužaidžia savo vaidmenį atkrintamosiose. Nenoriu sakyti, kad tai yra pagrindinis privalumas ir nemanau, jog ji yra būtina, bet taip, tai turi įtakos“, – atsakė žalgirietis.
Gynėjas dalijosi ir mintimis apie varžovų lyderių stabdymą.
„Negalime duoti jiems lengvų metimų ir leisti pajausti žaidimo ritmo jau nuo pat rungtynių pradžios. Turime apsunkinti kiekvieną jų metimą – tik taip galima stabdyti tokio lygio taškų rinkėjus“, – išskyrė N.Williamsas-Gossas.
Amerikietis akcentavo ir fanų užnugarį Nemuno saloje.
„Be abejo, sirgalių palaikymas bus labai svarbus. Namuose žaidžiame labai solidžiai, ypač sezono pabaigoje. Svečių komandoms čia nėra lengva, o aš esu įsitikinęs, kad atkrintamųjų atmosfera bus visai kito lygio, todėl džiaugiuosi, kad serija persikelia į mūsų areną“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.
Galiausiai žalgirietis dalijosi ir komandos nusiteikimu prieš artėjantį susitikimą.
„Turime žiūrėti tik į kitas rungtynes ir susikoncentruoti į dalykus, kuriuos galime pagerinti trečiosiose rungtynėse, nes norime pratęsti šią seriją ir mūsų sezoną“, – atsakė N.Williamsas-Gossas.
„Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ dvikova prasidės trečiadienį 20.00 val.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisStambulo Fenerbahce
