A. Velička – į serbų „Partizan“?

Serbijos klubas lietuvį matytų gynėjų grandyje šalia Carliko Joneso ir Shake'o Miltono. Dar sezono viduryje A. Velička jau buvo arti persikėlimo į Eurolygos ekipą – pasiūlymą buvo pateikusi Bolonijos „Virtus“, bet gynėjas pasirinko likti Klaipėdos „Neptūne“.
A. Velička buvo ir Belgrado „Crvena Zvezda“ akiratyje.
Europos taurėje lietuvis buvo vienas ryškiausių Klaipėdos komandos žaidėjų – per 30,5 minutės rinko 14,1 taško, atsikovojo po 4,3 kamuolio, atliko net 7,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 20 naudingumo balų.
Praėjusią vasarą A. Velička su Lietuvos ekipa debiutavo ir Europos čempionate, kur per 22 minutes rinko po 10,6 taško ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo.
