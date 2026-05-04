Aiškios visos NBA konferencijų pusfinalių poros

2026 m. gegužės 4 d. 07:12
Lrytas.lt
Vis labiau įsibėgėja NBA atkrintamosios varžybos, o praėjusią naktį paaiškėjo visos aštuonios kovą dėl titulo tęsiančios komandos.
Jos savo žygį pratęs NBA Rytų bei Vakarų konferencijų pusfinalių pusfinalių kovose.
Rytų konferencijoje susikaus „Detroit Pistons“ (1) ir „Cleveland Cavaliers“ (4) bei „New York Knicks“ (3) bei „Philadelphia 76ers“ (7).
Tuo metu Vakarų konferencijoje ietis surems „Oklahoma City Thunder“ (1) ir „Los Angeles Lakers“ (4) bei „San Antonio Spurs“ (2) ir „Minnesota Timberwolves“ (7).
Primename, kad praėjusią savaitę žygį NBA atkrintamosiose užbaigė ir vienintelis jose šiemet besivaržęs lietuvis Jonas Valančiūnas.
Jo atstovaujama „Denver Nuggets“ pirmajame atkrintamųjų etape 2:4 nusileido „Minnesota Timberwolves“.
