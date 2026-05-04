Signalas J. Valančiūnui? Ryškėja „Denver Nuggets“ ateities planai

ESPN žurnalistas Shamsas Charania atskleidė, kokią tarpsezonio viziją mato Denverio klubo vadovai – tai gali paliesti ir J. Valančiūną.
Skelbiama, kad yra numatoma pratęsti sutartį su komandos treneriu Davidu Adelmanu, taip pat viliamasi, kad „Nuggets“ pratęs sutartį su ryškiausia komandos žvaigžde Nikola Jokičiumi.
Bene aktualiausia informacija J. Valančiūnui, kad „Nuggets“ planuoja „rimtus pokyčius“, pridedama, kad ekipoje užtikrinta ateitis yra regima tik N. Jokičiui, visų kitų krepšininkų ateities diskusija yra atvira.
33-ejų J. Valančiūnas dar turi galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“ klubu, bet vasarą yra galimybė ją nutraukti.
Kaip anksčiau skelbė Rokas Pakėnas iš 15min bei „Basketnews“, artėjant 34-ajam gimtadieniui uteniškis sulaukė pasiūlymų iš kelių Eurolygos ekipų, tarp jų – ir Kauno „Žalgirio“. Pranešama, kad J. Valančiūno atstovai su Kauno klubu jau aptaria galimo bendradarbiavimo sąlygas, o abi pusės derybas vertina palankiai.
Vidurio puolėjas „Nuggets“ priklausys iki 2026 m. liepos 8 d. Ši data buvo pakeista iš birželio 30-osios prieš prasidedant praeitam sezonui. Taip Denverio klubas gauna galimybę išmainyti J. Valančiūno kontraktą prasidėjus laisvųjų agentų rinkai liepos 1-ąją.
Šiame NBA sezone J. Valančiūnas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,4 taško, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po 1 rezultatyvų perdavimą.
Primename, kad apie potencialų krepšininko persikėlimą į Europą buvo kalbama ir praėjusią vasarą – uteniškis net buvo nuvykęs į Atėnus atlikti medicininius tyrimus. Vis dėlto „Panahtinaikos“ ekipoje jis neatsidūrė – krepšininkas susitarė su „Nuggets“ klubu.
