Su onkologija kovojęs buvęs žalgirietis A. Polonara nutarė dėti tašką – baigia su krepšiniu

2026 m. gegužės 4 d. 23:16
Ne vieną onkologijos ligos iššūkį atlaikęs buvęs Italijos rinktinės žaidėjas bei prieš prieš ketverius metus Kauno „Žalgiryje“ žaidęs italas Achille Polonara vis dėlto nutarė atsisveikinti su didžiuoju krepšiniu. Italas apie sprendimą nebegrįžti ant parketo paskelbė socialiniame tinkle.
„Ačiū treneriams, komandos draugams, personalui kiekvienos komandos, kurioje buvau, kad jaučiausi geru žaidėju. Bet svarbiau visko – vyru. Ačiū tiems, kurie mane kritikavo socialinėje medijoje ir salėje, buvote mano stiprybė.
Norėčiau, kad ši akimirka nebūtų atėjus niekada, bandžiau, atnaujinau treniruotes, bet supratau, kad atėjo laikas atsisveikinti su krepšiniu, nes niekada nebūsiu tas pats žaidėjas. Noriu, kad mane prisimintų tokį, koks buvau. Ilgėsiuosi tavęs, krepšininke“, – rašė A. Polonara.
34 metų 203 cm ūgio puolėjas atsilaikė besigydydamas dvi onkologines ligas ir dar puoselėjo viltį, kad žais krepšinį toliau.
Jis buvo pasirašęs simbolinę sutartį su Sasario „Dinamo“ ekipa, tačiau taip ir nepasirodė aikštėje, nes gydėsi onkologiją – jis kovojo su mieloidine leukemija. Jam 2025 metais buvo atlikta kaulų čiulpų transplantacija.
Italija paskelbė krepšininkus, kurie kovos su Lietuva, kapitonu paskirtas vėžį besigydantis A. Polonara

Dvi vėžio diagnozes, chemoterapiją ir ilgą komą įveikęs buvęs žalgirietis grįžo į krepšinio aikštelę

Su liga kovojantis A. Polonara pasirodė viešumoje – buvęs žalgirietis palaikė Italijos rinktinę

2022–2023 metų sezone krepšininkas atstovavo Kauno „Žalgiriui“ ir tapo LKL bei KMT nugalėtoju.
Italijos rinktinėje sėkmingai žaidė dabar jau buvęs žalgirietis Achille Polonara.
Per savo karjerą, trukusią nuo 2009 m., jis žaidė Italijos Teramo, Varezės, Emilijos Redžo, Sasario klubuose, taip pat atstovavo ispanų Vitorijos „Baskonia“ ekipai, turkų Stambulo „Fenerbahce“ bei „Anadolu Efes“ komandoms.
