SportasKrepšinis

„Chicago Bulls“ įvardijo žmogų, kuris pakeitė Artūrą Karnišovą

2026 m. gegužės 5 d. 07:22
Lrytas.lt
Su Artūru Karnišovu po nevykusių reguliaraus šio sezono kovų išsiskyrusi „Chicago Bulls“ ekipa susirado naują krepšinio operacijų viceprezidentą. Žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad juo taps 39-erių Brysonas Grahamas.
Praėjusią vasarą B. Grahamas tapo generaliniu direktoriumi „Atlanta Hawks“ klube, o prieš tai 15 metų darbavosi įvairiose pozicijose „New Orleans Pelicans“ ekipoje. A. Karnišovas operacijų viceprezidentu Čikagoje buvo 2020–2026 m. laikotarpiu.
„Bulls“ lemiamoje fazėje rinkosi iš trijų kandidatų: B. Grahamo, „Detroit Pistons“ viceprezidento Denniso Lindsey bei „Minnesota Timberwolves“ generalinio vadybininko Matto Lloydo.
B. Grahamas tapo vos trečiuoju paskirtu Čikagos ekipos krepšinio operacijų vadovu šiame šimtmetyje: nuo 2009 iki 2020 metų šiose pareigose dirbo Johnas Paxsonas, vėliau darbavosi Artūras Karnišovas.
