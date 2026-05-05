„Chicago Bulls“ įvardijo žmogų, kuris pakeitė Artūrą Karnišovą

Praėjusią vasarą B. Grahamas tapo generaliniu direktoriumi „Atlanta Hawks“ klube, o prieš tai 15 metų darbavosi įvairiose pozicijose „New Orleans Pelicans“ ekipoje. A. Karnišovas operacijų viceprezidentu Čikagoje buvo 2020–2026 m. laikotarpiu.
„Bulls“ lemiamoje fazėje rinkosi iš trijų kandidatų: B. Grahamo, „Detroit Pistons“ viceprezidento Denniso Lindsey bei „Minnesota Timberwolves“ generalinio vadybininko Matto Lloydo.
B. Grahamas tapo vos trečiuoju paskirtu Čikagos ekipos krepšinio operacijų vadovu šiame šimtmetyje: nuo 2009 iki 2020 metų šiose pareigose dirbo Johnas Paxsonas, vėliau darbavosi Artūras Karnišovas.