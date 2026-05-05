„Knicks“ įspūdingai startavo Rytų konferencijos pusfinalyje

„Knicks“ tapo pirmąja komanda NBA istorijoje, kuri laimėjo tris savo atkrintamąsias dvikovas didesniu nei 25 taškų skirtumu.
Susiję straipsniai
Ši įspūdinga atkarpa prasidėjo dar pirmajame etape prieš Atlantos ekipą.
Niujorko klubas prieš „76ers“ pataikė net 63 proc. metimų ir vienu metu pirmavo 40 taškų skirtumu, o po dviejų kėlinių buvo priekyje 74:51.
Filadelfijos klube rezultatyviausiai pasirodė Paulas George'as, įmetęs 17 taškų.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 35 (9/12 dvit., 3/6 trit., 8/8 baud.), OG Anunoby 18 (2/2 trit.), Mikalas Bridgesas (3/5 trit., 5 rez. perd.) ir Karlas-Anthony Townsas (4/6 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.,) po 17.
„76ers“: Paulas George'as 17 (4/6 trit.), Joelis Embiidas 14 (3/9 dvit.), Tyrese'as Maxey 13 (7/7 baud.), Kelly Oubre ir VJ Edgecombe po 12.