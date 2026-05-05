„Knicks“ įspūdingai startavo Rytų konferencijos pusfinalyje

2026 m. gegužės 5 d. 07:07
Lrytas.lt
Jalenas Brunsonas pirmoje rungtynių pusėje sužaidė vieną iš savo įspūdingiausių šio sezono dvikovų – per du kėlinius pelnė 27 taškus iš pelnytų 35 taškų, o „New York Knicks“ ekipa galingai pradėjo Rytų konferencijos pusfinalį. „Knicks“ namie 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20) sutriuškino „Philadelphia 76ers“ ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 1:0.
„Knicks“ tapo pirmąja komanda NBA istorijoje, kuri laimėjo tris savo atkrintamąsias dvikovas didesniu nei 25 taškų skirtumu.
J. Valančiūnas įkaito: atkrintamosiose varžybose – varžovo pastūmimas ir techninė pražanga

Aiškios visos NBA konferencijų pusfinalių poros

Įspūdingai išsigelbėję „76ers" išvykoje užbaigė „Celtics" sezoną

Ši įspūdinga atkarpa prasidėjo dar pirmajame etape prieš Atlantos ekipą.
Niujorko klubas prieš „76ers“ pataikė net 63 proc. metimų ir vienu metu pirmavo 40 taškų skirtumu, o po dviejų kėlinių buvo priekyje 74:51.
Filadelfijos klube rezultatyviausiai pasirodė Paulas George'as, įmetęs 17 taškų.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 35 (9/12 dvit., 3/6 trit., 8/8 baud.), OG Anunoby 18 (2/2 trit.), Mikalas Bridgesas (3/5 trit., 5 rez. perd.) ir Karlas-Anthony Townsas (4/6 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.,) po 17.
„76ers“: Paulas George'as 17 (4/6 trit.), Joelis Embiidas 14 (3/9 dvit.), Tyrese'as Maxey 13 (7/7 baud.), Kelly Oubre ir VJ Edgecombe po 12.
