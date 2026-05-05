Į Lietuvą atvykęs Šaras paneigė populiarų teiginį: „Nesu tas treneris“

Kaip įprasta, oro uoste „Fenerbahce“ vyr. treneris Šarūnas Jasikevičius atsakydamas į žiniasklaidos klausimus apžvelgė lauksiančias rungtynes.
„Ką aš žinau... Galvoji, kažką šneki, ką „Žalgiris“ gali daryti, – apie abiejų komandų rezervus paklaustas kalbėjo Šaras. – Galvoji, ką patys galim geriau padaryti. Čia šnekėti... Spėliojimai vyksta kažkokie vis tiek.“
Serijos metu daug kalbama apie itin prastą žalgiriečių tritaškių pataikymą, kuris per pirmuosius du susitikimus siekia vos 22 procentus. Pats Šaras teigia, kad pernelyg nieko skirtingo palyginus su reguliariuoju sezonu „Fenerbahce“ nedarė.
„Daugiau mažiau žaidžiam tom pačiom sistemom – mes jau šnekėjom apie tai. Jie žaidžia tikrai panašia sistema kaip mes. Mes – nežinau, bandom apsunkinti jiems viską“, – kalbėjo su komanda Eurolygos titulą pernai laimėjęs specialistas.
Visgi paklaustas apie tokių tendencijų tęsimą, Šaras T. Masiuliui pritarti neskubėjo.
– T. Masiulis šiandien konferencijoje kalbėjo, kad nesiruošia pernelyg nieko keisti. Jūs esate kitokioje situacijoje, bet ar pritariate požiūriui, kad su tuo, kas atnešė į atkrintamąsias, ir reikia tęsti?
– Kiekvienam reikia žiūrėti iš savo pusės. Mes daugiau mažiau žiūrim iš savo pusės, bandom analizuoti, bandom galvoti. Žiūrėsim.
– Kalbant apie tuos procentus, pirmuosiuose mačuose buvo pasirinktos rizikos. Ar jaučiate patogiai toliau taikydamas tas rizikas?
– Nesu tas treneris, kuris rizikuoja labai daug. Taip, gali kažką daryti, bet nesiruošiam duoti kažkam laisvam mesti ir laukti, kol jis prames. Jis yra profesionalus žaidėjas penktoj geriausioj Eurolygos komandoj. Nėra, kad mes rizikuojam.
– Kas pirmaujant 2:0 yra svarbiausia kalbantis su žaidėjais?
– Mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ar ne? Dabar serija keliasi į Kauną ir „Žalgiris“ tą seriją bandys sugrąžinti į Stambulą. Tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
– Visos ketvirtfinalių serijos šiuo metu yra 2:0. Ar stebina toks rezultatas?
– Nelabai daug ir gali žiūrėti. Tos dvi varžybos kitos visą laiką būdavo mūsų dieną su „Žalgiriu“. Žiūrėjau kažkiek Madridą su „Hapoeliu“. Žinot, viskas įvyko per 48 valandas, taip kad labai greitai gali ir apsiversti.
– Kuriuose žaidimo elementuose tikitės didžiausio „Žalgirio“ pokyčio žaidžiant namuose?
– Visur. Visos komandos žaidžia geriau namuose. Roliniai žaidėjai, galvoju, geriau jausis namuose. Žiūrėsim. Reikia ateit pasiruošus. Man atrodo, esam pasiruošę. Bus kažkokių siurprizų, esu tikras – reikės į juos reaguoti.
