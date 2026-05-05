Eurolyga 2025
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Intriga Eurolygoje grįžta: „Hapoel“ Bulgarijoje palaužė „Real“

2026 m. gegužės 5 d. 21:02
Lrytas.lt
Bent vienoje iš Eurolygos ketvirtfinalio serijų bus ketvirtosios rungtynės – tai paaiškėjo po rungtynių Bulgarijos mieste Botevgrade.
Bulgarijoje dėl karinės situacijos Artimuosiuose Rytuose savo namų rungtynes žaidžiantis Tel Avivo „Hapoel“ 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) įveikė Madrido „Real“ krepšininkus ir iškovojo pirmąją pergalę serijoje.
Nors užtikrinčiau rungtynes pradėjo pirmosiose dviejose dvikovose dominavęs „Real“ (33:23), „Hapoel“ spurtavo 11:0 ir perėmė iniciatyvą, kurią išlaikę ir antrojoje dvikovos pusėje.
Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo po 19 taškų surinkę gynėjai Chrisas Jonesas ir Elijah Bryantas, kuris taip pat atkovojo ir 9 kamuolius bei rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 28 naudingumo balus. 13 taškų pridėjo brangiausias Eurolygos krepšininkas Vasilije Micičius.
„Real“ sudėtyje rezultatyviausias buvo Trey'us Lylesas, pelnęs 14 taškų.
Rungtynių metu traumą gavo Madrido ekipos aukštaūgis Usmanas Garuba, tačiau po kiek laiko su sutvarstytais pirštais jis grįžo į aikštelę.
Ketvirtosios serijos rungtynės – ketvirtadienį 21:00 val. Lietuvos laiku.
 
