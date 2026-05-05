Intriga Eurolygoje grįžta: „Hapoel“ Bulgarijoje palaužė „Real“

Bulgarijoje dėl karinės situacijos Artimuosiuose Rytuose savo namų rungtynes žaidžiantis Tel Avivo „Hapoel“ 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) įveikė Madrido „Real“ krepšininkus ir iškovojo pirmąją pergalę serijoje.
Nors užtikrinčiau rungtynes pradėjo pirmosiose dviejose dvikovose dominavęs „Real“ (33:23), „Hapoel“ spurtavo 11:0 ir perėmė iniciatyvą, kurią išlaikę ir antrojoje dvikovos pusėje.
Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo po 19 taškų surinkę gynėjai Chrisas Jonesas ir Elijah Bryantas, kuris taip pat atkovojo ir 9 kamuolius bei rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 28 naudingumo balus. 13 taškų pridėjo brangiausias Eurolygos krepšininkas Vasilije Micičius.
„Real“ sudėtyje rezultatyviausias buvo Trey'us Lylesas, pelnęs 14 taškų.
Rungtynių metu traumą gavo Madrido ekipos aukštaūgis Usmanas Garuba, tačiau po kiek laiko su sutvarstytais pirštais jis grįžo į aikštelę.
Ketvirtosios serijos rungtynės – ketvirtadienį 21:00 val. Lietuvos laiku.
