J. Lekšas: „Liksiu nesupratęs, jei „Žalgiris“ pralaimės 0–3“

Pasidžiaugus šiltais orais ir pasidalijus savo savaitgalio nuotykiais vyrai, prieš pereinant prie Eurolygos aktualijų, pažvelgė į UEFA Čempionų lygos įvykusias pirmąsias pusfinalio porų rungtynes.
Pirmiausia du Madrido „Real“ aistruoliai trumpai pažvelgė į jų palaikomos komandos aršių varžovų Madrido „Atletico“ ir Londono „Arsenal“ dvikovą, Ispanijos sostinėje pasibaigusią lygiu rezultatu 1–1.
„Kaimiečiai („Atletico“) su „Arsenal“ – 1–1. Du 11 m. metrų baudiniai, labai simboliška, – su šypsena sakė Vaitiekūnas. – Dabar nuvažiuos į Angliją, laimės 1–0 ir pateks į finalą. Įmuš šeštą minutę ir po to visi vienuolika stovės vartuose.“
Kur kas daugiau entuziazmo buvo kalbant apie įspūdingą mūšį Paryžiuje, kuriame vietos PSG rezultatu 5–4 įveikė Miuncheno „Bayern“ futbolininkus.
„Na, vienas įspūdingiausių mačų turbūt, – pripažino Lekšas. – Aš kalbu bendrai apie aukščiausią lygį. Buvo pasaulio čempionato finalas Prancūzija-Argentina, bet čia irgi, pusfinalis. Sudėjus visumą, kokia buvo kokybė...“
Paulius ir Jonas sutarė, kad šios poros nugalėtojas turėtų tapti čempionais, tačiau vienu klausimu dueto nuomonė išsiskyrė.
„Bet vis tiek esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad PSG niekas negali įveikti. Net „Bayern“ Vokietijoje“, – sakė Vaitiekūnas.
„Gali. Aš taip nenurašyčiau“, – prieštaravo Lekšas.
Nepaaiškinami skirtumai Stambule
Nors prieš atkrintamųjų startą dauguma Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče“ serijoje prognozavo didžiulę intrigą, o dalis net klijavo Lietuvos čempionams favoritų etiketę, pirmieji susitikimai parodė kitokią realybę.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Turkijos komanda savo aikštėje dukart itin užtikrintai nukovė žalgiriečius – 89:78 ir 86:74.
„Liksiu nesupratęs, jei „Žalgiris“ šitą seriją pralaimės 0–3, nes taip, kaip atrodė per pirmus du mačus... Pernai „Paris“ irgi pralaimėjo 0–3, bet visas rungtynes buvo šalia, trečiose namie net žaidė pratęsimą, – dėstė Lekšas. – „Feneris“ praėjusį sezoną tikrai buvo stipresnis nei šiemet.
Atsiminkime, po kokios pralaimėjimų serijos „Fenerbahče“ atėjo į šitą seriją. Taip, grįžo svarbūs žaidėjai, bet stebuklingi mygtukai retai pasispaudžia. Tie skirtumai, kokie buvo Stambule, man atrodo, nėra normalūs. Manau, tai daugiau yra iš psichologinės pusės, o ne iš žaidimo. Netikiu, kad tarp komandų yra tokie skirtumai.
Kai taip pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių, nepataikai tritaškių laisvas. Daug kas puolė Tomą Masiulį, aišku, dėl rotacijos niuansų yra. Igną Brazdeikį ir Dovydą Giedraitį reikėjo užrakinti Kaune ir laikyti kuo toliau nuo Eurolygos atkrintamųjų. Maodo Lo taip pat krenta į tą patį katilą. Žaidėjai visiškai praradę pasitikėjimą savimi.“
Vaitiekūnas kolegai pritarė ir taip pat buvo sutrikęs.
„Bet aš nesuprantu – ko, ko jie bijo?“ – klausė Paulius.
Serijoje kol kas suspindėti nepavyksta antrąją vietą reguliariojo sezono MVP rinkimuose likęs „Žalgirio“ vedlys Sylvainas Francisco.
Prancūzas per pirmąsias dvejas rungtynes vidutiniškai rinko po 13 taškų (20 proc. tritaškių), 6 rezultatyvius perdavimus, 3,5 atkovoto kamuolio, 2 klaidas ir 12,5 naudingumo balo.
„Francisco kažkiek gali pateisinti, kai komandos draugai prameta laisvi, bendras vaizdas atrodo labai prastai, – sakė Jonas. – Jei jie pataikytų, skaičiai pasikreiptų į geresnę pusę. Bet ir pats Francsico, jo sprendimai ir kalbos apie MVP... Nu nelabai.“
Krepšinio ekspertas taip pat nukrypo į Francisco norus kitą sezoną praverti pajėgiausios krepšinio lygos pasaulyje NBA duris.
„Jei tu tiesiog nori CV užsidėti žvaigždutę, kad esi žaidęs NBA, tada gerai. Bet šita serija akivaizdžiai parodo, kad jis negali tikėtis rimto vaidmens NBA“, – pridūrė Lekšas.
Vaitiekūnas žalgirietį mėgino ginti iškeldamas milžiniško „Fenerbahče“ kontakto lygio argumentą, tačiau Lekšas jį atmetė.
„Taip, taip, bet ir T.J. Shortsą pernai lupo, o jis vis tiek 18 taškų vidurkį turėjo. Francisco prameta ir gerų metimų, prameta ir skubotus metimus, – dėstė Jonas. – Sakau, iš dalies gali pateisinti, kai prameta laisvi komandos draugai, bet iš esmės šioje serijoje tik Nigelis Williamsas-Gossas ir Mosesas Wrightas rungtyniauja pagal savo galimybes. Na, dar Ąžuolą Tubelį galima pridėti.“
Stambule „Fenerbahče“ spaudėsi prieš Francisco ir atiduodavo neblogos kokybės metimus Arnui Butkevičiui, Ąžuolui Tubeliui, Dovydui Giedraičiui, Ignui Brazdeikiui.
Ši ketveriukė bendrai sudėjus realizavo 1 tolimą metimą iš 15.
„Šaras viską puikiai supranta. Tai, kad Tubelis tritaškius metė virš 40 proc., o Butkevičius net virš 50 proc., nepadarė jų super metikais, – pabrėžė Lekšas. – Matydamas, kokią gynybą taikė Šaras, kiek daug yra rizikų, net jei visą sezoną marinavai tą žmogų ant suolo, bet prieš Deividą Sirvydį Šaras negalėtų taip rizikuoti. Aš vietoje to, kad tikėčiau Giedraičiu ar Sirvydžiu, aš bandyčiau Sirvydį.“
„Žalgirio“ dėmesys Valančiūnui
Savaitės eigoje Lietuvos krepšinio padangė sudrebino ir kita naujiena – „Žalgiris“ užmetė tinklus ant Jono Valančiūno. Pasak Lekšo, ilgamečiam NBA centrui pasiūlytas ilgalaikis kontraktas, kurio atlyginimas pirmąjį sezoną siektų 2 mln. eurų.
„Tas pasiūlymas gulėjo kurį laiką, – atskleidė Jonas. – „Žalgiris“ gal mėnesį laiko klibino tą klausimą viduje. Iš pradžių tarp vadovybės buvo nesutarimas, ar Valančiūno iš viso reikia, bet galiausiai nuspręsta, kad reikia.
Dabar viskas priklauso nuo „Nuggets“, bet jei jie jo atsisakys, „Žalgirio“ šansai pasiimti Valančiūną Europoje, sakyčiau, yra apie 70 proc.“
Valančiūnas šiuo metu priklauso „Nuggets“ klubui, kuris iki liepos 8 d. turi apsispręsti – aktyvuoti pliusą ir pasilikti lietuvį dar vienam sezonui ar jo atsisakyti ir paleisti vidurio puolėją į laisvųjų agentų rinką.
Po žinios apie „Žalgirio“ stiprų dėmesį JV, viešoje erdvėje kilo daug diskusijų. Viena iš jų – ar Kauno klubui tikrai verta investuoti ne į gynėjų grandį, o į 34-ąjį gimtadienį gegužės 6 d. švęsiantį centrą?
Kitas keltas klausimas buvo susijęs su Valančiūno gynyba, kurioje jis yra atakuojamas varžovų.
„Nėra išrasto vieno būdo, kaip laimėti. Jis turi savo problemas gynyboje, bet jos nebūtų tokios ryškios Europoje, o dydis – įspūdingas, – sakė Lekšas. – Gynyba yra viena, bet kai pasiimsi Valančiūną – tu žinosi, ką aplink jį lipdyti. Nebebus Francisco, bus tokie gynėjai kaip Williamsas-Gossas, kurie gerai lenda iš už užtvarų.
Valančiūnas, manau, būtų 18 minučių žaidėjų, statistika: 13 taškų, 8 atkovoti kamuoliai. Man nepatinka, kaip jis yra nuvertinamas. Tai be jokių abejonių būtų labiausiai dominuojantis centras Europoje.“
„Kitas dalykas – šį sezoną „Žalgiris“ vargo prieš fiziškai galingus centrus, čia vienas gynybos dalykas jau nusiimtų, nes Valančiūno tu nepastumsi, – tęsė Jonas. – Taip pat atkovoti kamuoliai – „Žalgiris“ Eurolygoje yra vos 12-tas, matome kaip „Fenerbahče“ dabar baudžia. Čia irgi skaičių nuo gynybos nuėmimas, nes Valančiūnas tuos kamuolius susirinktų.
O apie puolimą aš nekalbu, nes „Žalgiris“ daro pertvarką, neliks Francisco, tad reikės naujų ginklų puolime. Valančiūnas per savo atkarpas išspręs labai daug dalykų, reikės tik apsistatyti metikais.“
Kitos atkrintamųjų poros
Pirėjo „Olympiakos“ – „Monaco“
Galiausiai buvo pereita prie likusių Eurolygos ketvirtfinalio porų, o startuota su Pirėjo „Olympiakos“ ir „Monaco“.
Graikijos ekipa savo aikštėje varžovus dukart sutriuškino (91:70 ir 94:64). Vyrai, pakikenę iš savitvardą antrajame mače praradusio Mike'o Jameso, bendru nutarimu sutarė, kad serijoje intrigos nebėra.
„Gal vis tiek būtų „Barcą“ buvę įdomiau stebėti, nes dabar... Žinai, kai įklimpsti su mašina purvyne ir chrebra bando stumti, bet ji stovi vietoje. Tai čia grynai tokia pati situacija“, – sakė Vaitiekūnas.
„Čia visiškai gulinčio spardymas“, – pritarė Lekšas.
Atėnų „Panathinaikos“ – „Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“ tapo vienintele komanda, kuri ketvirtfinalio serijoje pirmauja neturint namų aikštės pranašumo. Ergino Atamano auklėtiniai laimėjo du įtemptus mačus Valensijoje – (68:67 ir 107:105).
„Reikia nukelti kepurę, kaip visą reguliarųjį sezoną nepersistengiant, tu ateini į atkrintamąsias prieš vieną įspūdingiausių komandų – jauną, greitą, atletišką – ir laimi du trilerių trilerius išvykoje“, – PAO gyrė Vaitiekūnas.
Tuo metu Lekšas apie Graikijos komandą pasisakė dar skambiau.
„Žiūrint iš šitos pozicijos, man atrodo, kad PAO šiuo metu yra favoritė laimėti Eurolygą, – teigė Jonas. – Magija, seni, čia yra Atamano magija. Gali sakyti, kad ta sudėtis yra kratinys ir panašiai, bet man ji yra fenomenali.“
Ši ketvirtfinalio serija buvo pažymėta ir skandalingojo PAO savininko Dimitrio Giannakopoulo išsišokimais. Graikas antrose rungtynėse pakilo iš savo vietos ir nuėjęs prie sekretoriato reiškė priekaištus arbitrams.
Vėliau jis buvo tramdomas policijos, o po kelių dienų Eurolyga išplatino pranešimą, kad skyrė Giannakopoului 10 tūkst. eurų baudą ir draudimą lankytis artimiausiose trejose „Panathinaikos“ rungtynėse.
Tai reiškia, jog jei PAO užbaigs ketvirtfinalio seriją trečiajame mače, klubo savininkui teks praleisti finalo ketverto kovas, kurios vyks Atėnuose.
„100 procentų bus finalo ketverte“, – nusijuokė Vaitiekūnas.
Tuo metu Lekšas pripažino Giannakopoulo elgesio absurdiškumą, bet su Eurolygos skirtomis nuobaudomis nesutiko.
„Aš manau, Eurolyga į, Giannakopoulo mastais mažą nusižengimą, sureagavo per griežtai, – sakė jis. – Tai, ką jis daro dažnu atveju yra gėdinga. Bet tai yra savininkas, kuriam tikrai rūpi, deda labai daug pinigų, kad Eurolygos produktas turėtų kuo daugiau žvaigždžių. PAO dabar Eurolygoje yra tapusi kaip „Lakers“ – visi apie ją kalba.
Giannakopoulos suorganizavo, kad finalo ketvertas vyktų tavo namuose – Atėnuose. Ir dabar tu padarai taip, kad tas savininkas nepamatytų to, kas jam neša didžiausią laimę. Man bausmė yra per didelė.“
Madrido „Real“ – Tel Avivo „Hapoel“
Panašiai, kaip apie „Oly“ ir „Monaco“ seriją, vyrai kalbėjo ir apie Madrido „Real“ kovą su Tel Avivo „Hapoel“.
Šioje serijoje karališkasis klubas dukart apgynė namų tvirtovę (86:82 ir 102:75).
Pirmajame mače „Real“ neteko traumą patyrusio pagrindinio centro Walterio Tavareso, tačiau antrajame susitikime vis tiek iškovojo užtikrintą pergalę.
„Galvojau, kad iškritus Tavaresui serijoje atsiras daugiau intrigos. Bet visiškai apie nieką, esu įsitikinęs, kad ji baigiasi 3–0 Botevgrade“, – sakė Vaitiekūnas.
Kolegai pritaręs Lekšas juokėsi iš Izraelio ekipos vyr. trenerio Dimitrio Itoudžio, kuris pirmosiose rungtynėse buvo išvarytas dėl dviejų techninių pražangų.
„Žinai, yra kaušai, kurie man patinka ir kurie nepatinka. Atamanas yra gerasis kaušas, nepiktybinis, man jis patinka. O štai Itoudis kaušas, kurio aš nemėgstu. Visiškas apsišaukėlis. Pasiėmė diskvalifikaciją, nes taip reikėjo, o po to dar išsitraukė baudų metimų statistiką. Klounas.“