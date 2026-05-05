Neįtikėtinas blokų rekordas neišgelbėjo „Spurs“ nuo pralaimėjimo

2026 m. gegužės 5 d. 08:11
Pergalę pirmose Vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo „Minnesota Timberwolves“ komanda, nors „San Antonio Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama darė viską, kad būtų kitaip. Išvykoje kovojęs Minesotos klubas 104:102 (24:23, 21:22, 24:27, 35:30) nugalėjo „Spurs“ ekipą ir serijoje iki keturių laimėjimų pirmauja 1:0.
Minesotos klube po traumos sugrįžęs Anthony Edwardsas pelnė 18 taškų. Tuo tarpu „Spurs“ žvaigždutė prancūzas Victoras Wembanyama tapo blokų rekordininku: krepšininkas pelnė 11 taškų, atkovojo 15 kamuolių ir blokavo net 12 metimų.
Tai naujas NBA atkrintamųjų varžybų rekordas – tiek blokų nepavyko atlikti nė vienam žaidėjui. Be to jis tapo vos trečiuoju žaidėju lygos istorijoje, kuris atkrintamosiose varžybose rinko trigubą dviženklį ir vienoje iš statistikų turėjo blokų faktorių. Ši statistika renkama NBA nuo 1973-ųjų.
Ankstesnis blokų rekordas atkrintamosiose varžybose siekė 10 blokų. Jis priklausė trims krepšininkams: Andrew Bynumui (2012 m.), Hakeemui Olajuwonui (1990 m.) ir Markui Eatonui (1985 m.).
Likus kovoti 31 sek. Minesota pirmavo 104:100, bet „Spurs“ sumažino atsilikimą iki dviejų taškų. Po Juliuso Randle’o netaiklaus metimo Julianas Champagnie nepataikė tritaškio su sirena.
Antrosios rungtynės vyks trečiadienį San Antonijuje.
„Spurs“: Dylanas Harperis 18 (6/9 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Stephonas Castle ir Julianas Champagnie (4/5 dvit., 3/7 trit., 7 atk. kam.) po 17, Devinas Vassellas 14, Victoras Wembanyama (5/9 dvit., 0/8 trit., 15 atk. kam., 5 rez. perd., 12 blk.) ir Keldonas Johnsonas po 11, De'Aaronas Foxas 10.
„Timberwolves“: Julius Randle'as 21 (6/14 dvit., 2/6 trit., 10 atk. kam., 5 kld.), Anthony Edwardsas 18, Jadenas McDanielsas ir Terrence Shannonas po 16, Nazas Reidas (3/5 dvit., 9 atk. kam.) ir Mike Conley (4/7 trit., 6 rez. perd.) po 12.
