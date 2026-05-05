Eurolyga 2025
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Krepšinis

Nuostabus „Žalgirio“ taikinio pasirodymas neišgelbėjo: „Olympiakos“ – finalo ketverte

2026 m. gegužės 5 d. 22:30
Lrytas.lt
Vienas iš Kauno „Žalgirio“ taikinių Matthew Strazelis sužaidė nuostabias rungtynes, tačiau jo atstovaujama „Monaco“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 82:105 (17:26, 23:35, 24:21, 18:23) nusileido Pirėjo „Olympiakos“ ir baigė kovą Eurolygos atkrintamosiose.
Su finansiniais sunkumais susidurianti „Monaco“ komanda rungtynėse registravo vos 8 krepšininkus, o svečiai iš Pirėjo rungtynes kontroliavo nuo pat pradžių, vienu momentu pirmaudami net 27 taškų persvara (78:51).
Rezultatyviausias iš aikštės šeimininkų komandos krepšininkų buvo „Žalgirio“ taikiniu, pasak pranešimų, laikomas M. Strazelis, per 27 minutes pelnęs 21 tašką (4/5 dvit., 2/6 trit., 7/7 baud.), išprovokavęs 8 pražangas ir surinkęs 25 naudingumo balus.
Visgi įpusėjus ketvirtajam kėliniui M. Strazelis paliko aikštelę dėl patirtos traumos. 23-ejų prancūzas susigriebė už kairiojo dubens, kurį laiką praleido ant atsarginių žaidėjų suolelio, bet galiausiai buvo medicinos personalo išlydėtas į rūbinę.
„Žalgirio" akiratyje – jaunas Prancūzijos talentas

Į Lietuvą atvykęs Šaras paneigė populiarų teiginį: „Nesu tas treneris"

Intriga Eurolygoje grįžta: „Hapoel" Bulgarijoje palaužė „Real"

Nugalėtojų gretose 22 taškus surinko Evanas Fournier, pataikęs 6 tritaškius iš 10-ies. Buvęs žalgirietis Thomas Walkupas surinko 14 taškų, o Eurolygos MVP praėjusią savaitę pripažintas Saša Vezenkovas – 10.
„Olympiakos“ seriją su „Monaco“ laimėjo 3:0 ir trumpiausiu keliu keliauja į Atėnuose vyksiantį Eurolygos finalo ketvertą. Pusfinalyje jų lauks „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahce“ serijos nugalėtojas.
Pirėjo Olympiakos Monaco Eurolyga

