Nuostabus „Žalgirio“ taikinio pasirodymas neišgelbėjo: „Olympiakos“ – finalo ketverte

Su finansiniais sunkumais susidurianti „Monaco“ komanda rungtynėse registravo vos 8 krepšininkus, o svečiai iš Pirėjo rungtynes kontroliavo nuo pat pradžių, vienu momentu pirmaudami net 27 taškų persvara (78:51).
Rezultatyviausias iš aikštės šeimininkų komandos krepšininkų buvo „Žalgirio“ taikiniu, pasak pranešimų, laikomas M. Strazelis, per 27 minutes pelnęs 21 tašką (4/5 dvit., 2/6 trit., 7/7 baud.), išprovokavęs 8 pražangas ir surinkęs 25 naudingumo balus.
Visgi įpusėjus ketvirtajam kėliniui M. Strazelis paliko aikštelę dėl patirtos traumos. 23-ejų prancūzas susigriebė už kairiojo dubens, kurį laiką praleido ant atsarginių žaidėjų suolelio, bet galiausiai buvo medicinos personalo išlydėtas į rūbinę.
Nugalėtojų gretose 22 taškus surinko Evanas Fournier, pataikęs 6 tritaškius iš 10-ies. Buvęs žalgirietis Thomas Walkupas surinko 14 taškų, o Eurolygos MVP praėjusią savaitę pripažintas Saša Vezenkovas – 10.
„Olympiakos“ seriją su „Monaco“ laimėjo 3:0 ir trumpiausiu keliu keliauja į Atėnuose vyksiantį Eurolygos finalo ketvertą. Pusfinalyje jų lauks „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahce“ serijos nugalėtojas.