Prie Lietuvos trijulių krepšinio rinktinių jungiasi Europos čempionas

Pastaruosius kelerius metus stebėjęs 3x3 krepšinio bumą Lietuvoje, specialistas teigia, kad sprendimas įsilieti į šią bendruomenę buvo natūralus žingsnis. Dirbdamas Šiaulių sporto gimnazijoje, jis glaudžiai bendradarbiavo su pagrindinėmis šalies sporto institucijomis, o tai leido iš arti pajusti olimpinio judėjimo pulsą ir šios krepšinio disciplinos potencialą.
„Porą metų stebėjau 3x3 krepšinio ažiotažą ir pabudimą. Kadangi darbuojuosi Šiaulių sporto gimnazijoje, esame arti olimpinio judėjimo, todėl natūraliai kilo noras prisidėti. Bandome vystyti jaunuolius nuo U-16, kreipti juos į 3x3 pusę, akcentuojant individualių savybių vystymą šioje grupėje.
Džiaugiuosi, kad buvo idėjinių palaikytojų, noriu pasidžiaugti ir sporto gimnazijos direktoriumi, kuris ragino bandyti prisijungti, nes reikia pripažinti, kad kyla klausimų, kaip čia bus, vis tiek reikia susipažinti“, – pasakojo D. Slanina.
Susiję straipsniai
Prisijungęs prie 3x3 krepšinio rinktinių trenerio Dainiaus Novicko komandos, D. Slanina jau pradėjo darbą su moterų nacionaline rinktine, vėliau kaups patirtį ir Deivido Kumelio treniruojamose U-23 jaunimo rinktinėse. Darbas su moterų krepšiniu bei specifinė 3x3 metodika treneriui yra nauja ir įtraukianti patirtis.
„Įdomu stebėti Dainiaus metodiką, jo reikalavimus, akcentus bei bendravimo manierą. Nors krepšiniu gyvenu visą gyvenimą, su moterimis dirbti dar neteko”, – įspūdžiais dalijosi buvęs krepšininkas.
„Mačiau planą, kuris yra šokiruojantis (juokiasi). Turbūt reikia suprasti, kad kaip ir pats krepšinis yra intensyvus, taip ir vasara bus intensyvi”, – pridūrė D. Slanina.
Donatas Slanina3x3Lietuvos trijulių rinktinė
Rodyti daugiau žymių