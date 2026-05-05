Eurolyga 2025
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Prognozę pateikęs Eurolygos čempionas įvardijo vienintelį „Žalgirio“ pranašumą prieš „Fenerbahce“

2026 m. gegužės 5 d. 16:41
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą Nemuno saloje Kauno „Žalgiris“ trečiosiose Eurolygos atkrintamųjų serijos rungtynėse susikaus su Stambulo „Fenerbahce“ komanda. Pralaimėję pirmąsias dvi dvikovas, žalgiriečiai sieks pratęsti seriją savų sirgalių akivaizdoje. Eurolygos čempionas Errickas McCollumas mano, kad jiems tai pasiseks padaryti.
„EURO INSIDERS“ tinklalaidėje praėjusį sezoną „Fenerbahce“ komandoje pas Šarūną Jasikevičių rungtyniavęs E. McCollumas komentavo visas keturias Eurolygos atkrintamųjų serijas, kuriose visose šiuo metu rezultatas yra sausas – 2:0.
Vienas iš tinklalaidės vedėjų pareiškė, kad trečiosios rungtynės Kaune lems serijos pabaigą. 38-erių Stambulo „Galatasaray“ klube rungtyniaujantis gynėjas nesutiko.
„Manau, nuvertini „Žalgirio“ pasididžiavimą savimi ir jų žiūrovus bei kokios ugnies jie duoda. Man „Feneris“ patinka, spėjau, kad jie laimės seriją, bet nemaniau, kad bus taip lengva“, – pradėjo krepšininkas.
„Ten yra per daug talento, kad „Žalgiris“ laimėtų [seriją], bet tikiu, kad jie gali išpešti vieną pergalę, nes jie labai gerai žaidžia namuose, – kiek vėliau pasakojo jis. – Turi ateiti rungtynės, kai jie tiesiog pradės geriau mesti.
„Fenerbahce“ puikiai gina tritaškius, jie turi geriausią gynybą lygoje ne be priežasties. Jie išėmė S. Francisco tritaškius, jis negavo jokių laisvų metimų. Jis veržiasi į baudos aikštelę, atlieka perdavimus, bet jie keičiasi ginamaisiais, nebelieka „high-low“ situacijų.“
Su Stambulo ekipa praėjusį sezoną Eurolygos čempionu tapęs E. McCollumas teigia, kad nepaisant skaudžių pralaimėjimų Turkijoje „Žalgiris“ turi vieną aiškų pranašumą prieš Šaro treniruojamą ekipą.
zalgiris.lt nuotr.
Tai – po 25 minutes atkrintamosiose žaidžiantis, po 17,5 taško ir 17 naudingumo balų serijoje renkantis Mosesas Wrightas.
„Feneris“ yra žymiai geresnė komanda. Manau, „Žalgirio“ vienintelis pranašumas aikštelėje yra Mosesas Wrightas. Jei jie nori laimėti, jie turi jam duoti kamuolį kuo daugiau: kiekviename pikenrole, kiekviename šortrole, kiekviename išsikeitime jie turi jį šerti kamuoliais.
Net jei jis neįmes taškų, ateis dvigubinimas, atversiantis progų metikams, – aiškino E. McCollumas. – Manau, namie jie mes geriau. Manau, tie tritaškis įkris, kai jie jausis patogiau šalia savų žiūrovų. Puolime jiems reikėdavo išspręsti Rubiko kubą – jie nerado visiškai jokių lengvų taškų. „Feneris“ turi visus testo atsakymus, ir „Žalgiris“ nėra toks blogas – tiesiog „Feneris“ yra toks geras.“
Per visą Eurolygos atkrintamųjų serijų istoriją vos vieną kartą komandai, atsiliekančiai 0:2, pavyko perlaužti ir laimėti seriją – tai prieš trejetą metų po muštynių antrosiose serijos rungtynėse padarė Madrido „Real“ krepšininkai, galiausiai Kaune iškovoję ir Eurolygos titulą.
Pasak E. McCollumo, „Žalgirio“ fanai jau supranta, kad serijos laimėti jau nebepavyks.
zalgiris.lt nuotr.
„Lietuvos fanai supranta krepšinį ir jie supranta, kad serijos nebelaimės. Manau, jie yra iš tokių fanų Europoje, kurie aistringai serga už komandą ir ją myli, bet yra realistai ir supranta, kad „Feneris“ yra stipresnė ir labiau patyrusi komanda.
Jie buvo 2:0 prieš juos reguliariajame sezone, bet širdyje jie žinojo, kad nėra serijos favoritai. Ar tikrai jiems bus papildomo spaudimo, jei ir pralaimės? „Žalgiris“ turėjo magišką sezoną, užėme penktą vietą“, – savo nuomonę dėstė krepšininkas.
„Jaučiu, kad „Feneris“ yra žymiai geresnis. Sausa serija skamba logiškai, bet mano instinktas sako, kad „Žalgiris“ vieną pergalę pasiims. Nežinau, kodėl taip manau, bet jie laimi trečias rungtynes, o dar kitas jau pasiima „Fenerbahce“ ir džentelmeniškai uždaro seriją“, – netrukus pareiškė E. McCollumas.
„Žalgirio“ ir „Fenerbahce“ trečiosios serijos rungtynės – trečiadienį, gegužės 6 d., 20:00 val. „Žalgirio“ arenoje.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceEurolyga

