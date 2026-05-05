R. Kurtinaitis tapo Azerbaidžano čempionu

2026 m. gegužės 5 d. 20:36
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis papildė savo titulų kolekciją.
R. Kurtinaičio treniruojama Baku „Sabah“ komanda namuose 108:95 (25:21, 30:35, 29:26, 24:13) nugalėjo Abšerono „Lions“, finalo seriją laimėjo 2:0 ir iškovojo trečiąjį šalies titulą iš eilės.
„Sabah“ į priekį vedė amerikiečių duetas: puolėjas Justinas Tillmanas surinko 26 taškus ir 8 atkovotus kamuolius, o gynėjas Hassani Gravettas buvo netoli trigubo dublio, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus.
„Lions“ komandai atstovauja ir lietuvis Gediminas Orelikas, tačiau šioms rungtynėms jis registruotas nebuvo.
R. Kurtinaičio horizonte – Lietuvos rinktinė, liepos antrąją kovosianti su Didžiąja Britanija atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą varžybose.
