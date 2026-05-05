RKL A diviziono finalo ketvertas: Birštono ir Prienų derbis dėl vietos finale

Birštonas sezoną užbaigė pirmoje vietoje, Prienai – ketvirtoje. Abi ekipos taip pat dalyvavo LKU Lyderių taurėje – Birštonas užėmė 2 vietą, Prienai – 3 vietą. Reguliariajame sezone komandos susitiko du kartus ir pasidalino po pergalę, tačiau finalo ketverte visai tai lieka praeityje.
Skirtingi žaidimo stiliai
Birštono „Milasta“ sieks žaisti sau įprastą krepšinį – lėtesnį, labiau pozicinį, su aiškiu akcentu į žaidimą per aukštaūgius ir kantriai išlaukiamas atakas.
Tuo metu Prienų „Tikodenta“ yra komanda, kuri mėgsta greitą tempą ir į tritaškius orientuotą puolimą. Jie nevengia mesti vos tik atsiranda proga – ir tai daro solidžiais procentais. Prienai aktyviai spaudžia gynyboje, verčia varžovus klysti ir iš karto bėga į greitą puolimą.
Būtent toks žaidimo braižas jau ne kartą šiame sezone laužė Prienų varžovus. O taip pat ir matėme, kaip Birštonas gali išsiderinti, kai yra priverčiamas žaisti ne savo ritmu LKU lyderių taurės didžiajame finale – todėl šis pusfinalis turi daug intriguojančių klaustukų.
Prienų jėga – forma ir lyderiai
Prienai į finalo ketvertą atvyksta su dideliu pasitikėjimu savimi – 3:0 įveikti Gargždai aiškiai parodė, kokią formą ši komanda demonstruoja dabar.
Pagrindinis akcentas – Rokas Stankevičius. Jis renka po daugiau nei 21 tašką, atkovoja šiek tiek daugiau nei 6 kamuolius, išdalina po beveik 3 rezultatyvius perdavimus ir tritaškius pataiko 40 proc. taiklumu. Tai žaidėjas, kuris dominuoja visose aikštės vietose – nuo baudos aikštelės iki perimetro.
Dar vienas X faktorius – Matas Kolesnikovas. Sezono metu rinkęs apie 10 taškų, dabar jis išgyvena tikrą pakilimą – svarbiausiose rungtynėse meta po 23 taškus. Jo metimai iš distancijos gali būti vienas svarbiausių Prienų ginklų.
Tiesa, Prienų žaidime yra ir vietų, kur galima ieškoti spragų. Artūrs Pelšs nėra grėsmė iš toli – tritaškius meta retai ir tik apie 27 proc. taiklumu, apskritai šis gynėjas nėra tas kuris pasižymėtų taškų rinkimu. Tai gali būti vieta, kur Birštonas bandys rizikuoti ir padėti kitur.
Birštono atsakas – jėga po krepšiu
Birštono „Milasta“ pagrindinis ramstis – Ignas Juškevičius. Aukštaūgis renka beveik 19 taškų ir net 13 atkovotų kamuolių, reguliariai fiksuoja dvigubus dublius ir turbūt yra geriausias centras lygoje.
Svarbu tai, kad jis geba ne tik rinkti taškus, bet ir kurti – todėl bandymai jį dvigubinti gali baigtis laisvais metimais komandos draugams.
Didelę reikšmę turės ir Tadas Rinkūnas bei Arnas Tilindė – stabilūs taškų rinkėjai kurie turi skirtingas užduotis, Rinkūnas išplėčia aikštę ir sumažina spaudimą priekinėje linijoje, o Tilindė drasko varžovų gynybą baudos aikštelėje.
Kas gali nuspręsti rungtynes?
Vienas žodis – tempas.
Jeigu Birštonui pavyks sulėtinti žaidimą, kontroliuoti kamuolį ir išvengti klaidų, jie turės labai realų šansą dar kartą įveikti Prienus.
Tačiau jei rungtynės taps greitos, su daug atakų ir metimų iš toli – tai bus būtent tai, ko nori Prienai. Tokiu atveju jų pataikymas, energija ir dabartinė forma taps lemiamu faktoriumi.
Prognozė
Nors Birštonas laimėjo abu tarpusavio susitikimus, šiuo metu situacija yra kiek kitokia. Prienų „Tikodenta“ atrodo kaip komanda, kuri šiuo metu žaidžia geriausią savo krepšinį. Vis dėlto Birštonas turi aiškų planą, dominuojantį aukštaūgį ir patirties – todėl tai tikrai nebus vienos komandos rungtynės. Laukia labai intriguojanti kova, kur susidurs pozicinis krepšinis prieš greitą ir tolimais metimais paremtą puolimą.
Finalo ketverto savaitgalis Širvintose – daugiau nei tik krepšinis
Krepšinio šventė Širvintose prasidės dar prieš lemiamas kovas. Gegužės 6 dieną 18:00 val. Širvintų sporto centre vyks įžanginis renginys visiems krepšinio aistruoliams. Jo metu bus galima aplankyti 1996 m. Atlantos olimpinių žaidynių parodą, iš arti pamatyti išskirtinius Lietuvos sporto istorijos momentus bei unikalią atributiką.
Taip pat žiūrovų lauks filmo, skirto Lietuvos krepšinio 100-mečiui, peržiūra, o renginį papildys gyvas pokalbis su BC Širvintos-UHB Group komandos žaidėjais. Vakaro pabaigoje sirgaliai galės kartu stebėti Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rungtynių transliaciją.
Tai taps puikia įžanga į gegužės 9–10 dienomis vyksiantį finalo ketvertą.
Gegužės 9 d. startuos pusfinaliai:
14:00 val. – pirmasis pusfinalis
17:10 val. – Birštono ir Prienų derbis
Dar prieš pusfinalius, nuo 11 val., šalia arenos vyks 3×3 turnyras, subursiantis daugiau nei 30 komandų iš visos Lietuvos.
Gegužės 10 d. tempas tik dar labiau kils:
12 val. – MG Motor snaiperio konkursas
14 val. – rungtynės dėl 3 vietos
17:40 val. – Didysis finalas – kova dėl čempionų titulo ir kelialapio į NKL