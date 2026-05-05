Skandalas Graikijos krepšinyje: aukščiausio lygio teisėjui gresia ilgi metai kalėjime

2026 m. gegužės 5 d. 17:53
Prieš prasitęsiant Eurolygos atkrintamųjų varžybų serijų kovoms trečiosiose rungtynėse Graikijoje kilo krepšinio skandalas.
Kaip praneša „iEidiseis“, vienas iš aukščiausio lygio šalies teisėjų užsitraukė teisėsaugos nemalonę.
Nors kaltinamojo vardas ir pavardė nėra įvardijami, teigiama, kad šis arbitras ne kartą teisėjavo prestižinėse Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ dvikovose bei dirba tarptautinėse rungtynėse. Ar tai yra Eurolyga, neįvardijama.
Ieškinyje teigiama, kad šis teisėjas užsiėmė daiktų klastojimu, o žala ir jo įgyta finansinė nauda siekia 120 tūkst. eurų.
Įdomu tai, kad viename iš Atėnų teismų ši byla yra nagrinėjama jau nuo 2025-ųjų spalio, tačiau nei Graikijos krepšinio federacija, nei šalies teisėjų komitetas į tai nereagavo ir teisėjas toliau yra skiriamas rungtynėms.
Jei krepšinio organizijos nesiims jokių veiksmų ir arbitras toliau dirbs aukščiausioje šalies lygoje, „iEidiseis“ teigia, kad bus paviešinta ir teisėjo tapatybė, ir jo gyvenamoji vieta.
Jeigu bus nustatyta, kad žalos suma viršijo 120 tūkst. eurų, teisėjui gresianti maksimali bausmė – 10 metų kalėjime ir bauda. Jeigu bus nustatyta, kad padaryta žala buvo didelė, tačiau nesiekianti šios ribos, gresia bent jau 3 mėnesiai kalėjime bei bauda.
Per pastaruosius porą metų net du Eurolygos teisėjai buvo pakliuvę į teisėsaugos rankas. 2024-aisiais nuo Eurolygos buvo nušalintas slovėnas Matejus Boltauzeris, kuris buvo pagautas Belgrado Nikolos Teslos oro uoste vagiantis „Tom Ford“ kvepalus.
2025-ųjų spalį Serbijos policija sulaikė teisėją Urošą Nikoličių, kurio bute buvo rasta apie 250 tūkst. eurų grynaisiais, o pats arbitras buvo siejamas su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis. U. Nikoličius dirbo 2021-ųjų ir 2024-ųjų Eurolygos finalo ketvertuose.
