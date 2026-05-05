T. Masiulis įvertino bėdą serijoje su „Fenerbahce“ – koją pakišo tai, kad iškart „gavo į galvą“

Reguliariame sezone abu kartus įveikę „Fenerbahce“, atkrintamosiose kovose „Žalgiris“ kaip reikiant įstrigo: ketvirtfinayje Stambule abu kartus pralaimėjo – 78:89 ir 74:86 bei serijoje iki trijų laimėjimų atsilieka 0:2.
Trečiadienį kauniečiai negali suklupti, nes kitu atveju Šaras su kariauna į kišenę įsidės išsvajotą kelialapį į Eurolygos finalo ketvertą.
„Atvažiuoja gerai pažįstamas varžovas. Pirmus du mačus tikrai nežaidėme solidžiai – jų fiziškumas išmušė mus, puolime negalėjome žaisti savo taškuose kur norime, o gynyboje mus išstūmė – be to, mes suteikėme jiems per daug antrųjų šansų. Tikimės, prie savų žiūrovų tokių dalykų nebus, – apie pirmųjų dviejų mačų klaidas kalbėjo „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis. – Tikiuosi, kad trečiadienį duosime žymiai kietesnę kovą.“
– Kokios išvados padarytos po pirmųjų dviejų mačų? Buvo to apmaudo pasižiūrėjus dviejų akistatų vaizdo įrašus?
– Buvo momentų, kur tikrai žaidėme gan gerai gynyboje. Bet kaskart kelios – keturios-penkios – minutės su daug apmaudžių klaidų mus galiausiai baudė.
Tokio lygio varžovas už tas klaidas labai skaudžiai baudė. Norisi išlaikyti gerą lygį kuo ilgiau. Neužtenka žaisti 20 minučių. Bet manau, kad mums reikia mažiau šnekėti apie tą fiziškumą, o išeiti į aikštę ir parodyti, ką galime ir kaip mokame žaisti.
– Įžvelgėte psichologinių aspektų, kur žaidėjai nepasitikėjo savo jėgomis?
– Visi aplink nuvertinote „Fenerbahce“, kad jie į atkrintamuosius mačus atėjo ne geriausioje formoje. Matome, kad jie dabar yra optimalioje formoje, visi žaidėjai grįžę ir kokio lygio tai komanda.
Pasikartosiu – jie Eurolygos čempionai, daugiau nei pusę yra laimėję Eurolygą. Jie žino, kaip žaisti tokias rungtynes, ko reikia tokioms rungtynėms. Jų fiziškumas – aukščiausiame lygyje, jie žino, kad čia turi didelę persvarą ir nori tuo naudotis.
Čia jų yra stiprybė, bet mes irgi turime savų: visgi, daug tų pajėgumų neišnaudojome. Prisidėjo ir psichologija, nes iš pat pradžių gavome per galvą. Po to sunku buvo atsistatyti, bet čia yra atkrintamosios kovos ir vėl bus nauja istorija.
– Turėjote daug dienų pasiruošimui. Kokius ženklus matėte treniruotėse?
– Daug kalbėti nereikia. Treniruotėse visi matėsi, visi žaidėjai supranta, kad galime žaisti geriau, privalome geriaus žaisti prie savų sirgalių.
Visą sezoną žaidėme tikrai, jei ne gerą, tai neblogą krepšinį ir tai reikia parodyti savo žiūrovams. Varžovas neleis mums visko, ką norime išpildyti, bet turime stengtis.
– „Fenerbahce“ nevengia rizikuoti prie atskirų žaidėjų. Yra būdų, kaip jūsų ekipai sumažinti puolimo priklausomybę nuo tritaškių?
– Jų gynyba yra spaustis baudos aikštelėje, neduoti iš ten nieko lengvo. Jie rizikuoja, bet protingai. Jie neleidžia laisvai mesti.
Turime drąsiau mesti, normalu. Atkovoti kamuoliai, fiziškumas... Eilę dienų kalbame apie tai, bet reikia mažiau kalbėti ir ateiti įrodyti. Reikia kautis, luptis, tritaškiais negali vien pasikliauti, turi ir gintis. Per daug lengvai leidžiame jiems judinti kamuolį ir kurtis antruosius šansus. Jei antrame mače jie atsikovojo po mūsų krepšiu 17 kamuolių, jie turi 17 papildomų atakų. Bet kokia komandai sunku būtų žaisti.
– Ar taktiškai ruošiatės kažką pakeisti?
– Reikia keisti fiziškumą (juokiasi). Grįžtame prie to paties. Jie mums neleido, o mes – leidome. Kažko smarkiai nepakeisime. Kas mus atvedė iki šitos vietos, turime tą geriau parodyti.
– Atsarginis žaidėjų suolas nedarė privalomos įtakos. Ar nėra minčių siaurinti rotaciją iki kokių 8 žaidėjų?
– Bandėme tuos žaidėjus, galvojome, kad turime duoti poilsio, visą sezoną taip žaidėme. Kažkokių idėjų yra, bet mums reikia kiekvieno atsarginio žmogaus. Žinome, kad gali geriau, jie patys žino ir turime tuo tikėti.
– Natūralu, kad per seriją su Šarūnu Jasikevičiumi bendraujate mažiau. Bet ar spėjote pasidžiaugti savaitgalį „Manchester United“ pergale prieš amžiną varžovą „Liverpool“ ir grįžimą į Čempionų lygą?
– Nespėjau, bet žinau, kad mintimis pasidžiaugėme kartu. Jūs labai norite sužinoti apie žinutes, kas ką parašė – bet čia yra tikrai smulkmenos. Bet abu tikrai džiaugiamės dėl to.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisStambulo Fenerbahce
