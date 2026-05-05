Tapo aišku, kada aikštėje po traumos pasirodys L. Dončičius

Slovėnas vis dar gydosi antrojo laipsnio kairės kojos pakinklinės sausgyslės patempimą. Sarkastiška, bet traumą slovėnas gavo reguliariame sezone prieš mėnesį kovodamas būtent prieš „Thunder“.
Nors žaidėjui buvo visą mėnesį taikoma intensyvi terapija, rimtesnio proveržio nesulaukta ir klubas tikisi, jei pavyks, krepšininką išvysti tuomet, kai labiausiai reikės – lemiamoms pusfinalio ar net finalo kovoms.
„Lakers“ krepšininkai be slovėno sugebėjo sėkmingai peržengti pirmąjį NBA atkrintamųjų kovų etapą, be savo lyderio 4:2 eliminavę „Houston Rockets“.