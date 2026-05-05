SportasKrepšinis

Tapo aišku, kada aikštėje po traumos pasirodys L. Dončičius

2026 m. gegužės 5 d. 12:53
Lrytas.lt
„Los Angeles Lakers“ komanda ir toliau Vakarų konferencijos atkrintamosiose kovose turės verstis be savo žvaigždės Luka Dončičiaus. Klubo vadovybė oficialiai patvirtino, kad pirmajame konferencijos pusfinalio serijos mače prieš NBA čempionus „Oklahoma City Thunder“ Luka Dončičius tikrai nežais. Ir galimai, jis aikštėje pasirodys tik ties ketvirtuoju serijos maču.
Daugiau nuotraukų (3)
Slovėnas vis dar gydosi antrojo laipsnio kairės kojos pakinklinės sausgyslės patempimą. Sarkastiška, bet traumą slovėnas gavo reguliariame sezone prieš mėnesį kovodamas būtent prieš „Thunder“.
Susiję straipsniai
Karalius LeBronas Jamesas priminė apie save

Karalius LeBronas Jamesas priminė apie save

Po traumos sugrįžęs A. Reavesas nepadėjo „Lakers“ įveikti „Rockets“

Po traumos sugrįžęs A. Reavesas nepadėjo „Lakers“ įveikti „Rockets“

Dar dvi NBA komandos atsidūrė ant sezono prarajos krašto

Dar dvi NBA komandos atsidūrė ant sezono prarajos krašto

Nors žaidėjui buvo visą mėnesį taikoma intensyvi terapija, rimtesnio proveržio nesulaukta ir klubas tikisi, jei pavyks, krepšininką išvysti tuomet, kai labiausiai reikės – lemiamoms pusfinalio ar net finalo kovoms.
„Lakers“ krepšininkai be slovėno sugebėjo sėkmingai peržengti pirmąjį NBA atkrintamųjų kovų etapą, be savo lyderio 4:2 eliminavę „Houston Rockets“.
Los Angeles LakersLuka DončičiusNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.