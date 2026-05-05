"Kauno „Žalgiris“ informuoja, kad Paulius Motiejūnas, pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, pasinaudojo sutartyje numatyta teise ir susigrąžino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas, - skelbiama "Žalgirio" pranešime. -
Primename, kad P. Motiejūnui pradėjus eiti Eurolygos generalinio direktoriaus pareigas, dėl interesų konflikto prevencijos jis buvo atsisakęs savo turėtos akcijų dalies Kauno „Žalgiryje“, kuri buvo perleista klubo prezidentui Pauliui Jankūnui.
P. Motiejūnui palikus Eurolygos vadovo postą, buvo pasinaudota akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta galimybe ir P. Motiejūnas atpirko jam anksčiau priklausiusias akcijas.
P. Motiejūnui priklauso 55 proc. Kauno „Žalgirio“ akcijų, o likę 45 proc. priklauso bendrovei „Tesonet“.
Klubas pabrėžia, kad šie pasikeitimai neturi įtakos kasdienei organizacijos veiklai. Kauno „Žalgiriui“ ir jo sportinei veiklai ir toliau vadovauja P. Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas, o P. Motiejūnas tęsia savo darbą kaip „Žalgiris Group“ direktorius."
Šių metų balandį P. Motiejūnas paliko vykdančiojo direktoriaus pareigas.
P. Jankūnas „Žalgiryje“ užima klubo prezidento pareigas.