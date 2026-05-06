Lietuviškoji AEK su Luku Lekavičiumi ir M. Kuzminsku Čempionų lygos ketvirtfinalio serijoje 2:1 palaužė Badalonos „Joventut“ klubą.
Tiesa, M. Kuzminskas kovoje dėl vietos finaliniame ketverte ant parketo nepraleido nė vienos minutės, nors sezono pradžioje dar turėjo itin svarbų vaidmenį komandoje.
36-erių veteranas teigia suprantantis, kodėl staiga smuko jo vaidmuo komandoje, tačiau tvirtina esantis geros nuotaikos.
Susiję straipsniai
„Sėkmingas kelias. Pernai kai patekome buvo sunku tikėtis, kad antrą kartą iš eilės pateksime. Atsimenu prieš paskutines rungtynes su Badalonos „Joventut“ komandos draugams sakiau, kad nepriimtumėme tai kaip duotybės, nes finalo ketvertai gali ir nepasikartoti. Džiaugiuosi, kad ypatingai mano amžiau, pavyko dar kartą patekti.
Vaidmuo pasikeitęs ryškiai, bet jausmas panašus, nes daug geriau nedaug žaisti laiminčioje komandoje, negu nedaug nelaiminčioje. Esu labai laimingas, kad esu čia ir tikiuosi, kad šis finalo ketvertas baigsis dar sėkmingiau negu pernai“, – kalbėjo M. Kuzminskas
M. Kuzminskui ir AEK klubui tai bus antrasis FIBA Čempionų lygos finalo ketvertas iš eilės. Prieš metus Atėnų klubas pusfinalyje 65:71 nusileido Malagos „Unicaja“ ekipai ir tenkinosi 3-ąją vietą nugalėję Tenerifės „La Laguna“.
Šiemet AEK laukia tas pats varžovas. Kas pasikeitė nuo praėjusių metų?
„Pasikeitė šiek tiek komandos ir pas juos, ir pas mus. Nemanau, kad naujiems žaidėjams svarbu, pernai pralaimėjome mes ar ne. Vis tiek einama su tokiu pat užsidegimu“, – teigė M. Kuzminskas.
Finaliniame ketverte varžysis ir Vilniaus „Rytas“, kuris pirmą kartą klubo istorijoje sugebėjo patekti į finalinį etapą.
M. Kuzminskas neslepia, jog jis netikėjo Lietuvos sostinės klubo galimybėmis žengti toliau, kuomet paskutinėse „Top 16“ etapo rungtynėse reikėjo įveikti Le Mano „Sarthe Basket“ ir Stambulo „Galatasaray“ bei pasijuokė, jog „Rytas“ tapo prasčiausią žaidimą demonstruojančia komanda, patekusia į finalinį ketvertą.
„Manau kurios komandos paklaustum, jie sakytų, kad yra autsaideriai. Visi nori nusimesti favoritų etiketę. Ypatingai mes, lietuviai, nemokame žaisti iš favorito etiketės. Manau jie turi nemažus šansus. Nėra, kad Tenerifė stebuklingą žaidimą demonstruotų.
Įdomus faktas, jog visos komandos finalo ketvertą pasitinka pralaimėjusios rungtynes vietinėje lygoje.
O „Rytas“ šaunuoliai. Nuoširdžiai netikėjau, kai jiems reikėjo laimėti paskutines dvi rungtynes „Top 16“ etape. Bet laimėjo ir ketvirtfinalyje gavo Nimburko ERA. Kaip bičiuliui Pauliui Ambrazevičiui sakiau, tai yra rekordas, kai prasčiausiai žaidžiant patenkama į finalinį ketvertą. Bet dabar viskas iš naujo“, – kalbėjo M. Kuzminskas.
– Ar pavyksta suprasti priežastis, kodėl taip sumažėjo žaidimo laikas?
– Pavyksta, bet dabar būtų labai blogas metas apie tai kalbėti. Prisidedu kaip galiu ir tikiu, kad net šiame finalo ketverte tas vaidmuo gali šiek tiek pasikeisti.
– Malagos „Unicaja“ turėjo labai sunkias rungtynes, kurios buvo nutrauktos. Po 2 kėlinių atsilikinėjo 20 taškų. Kokius akcentus dėliojatės prieš šitą komandą?
– Jie nėra tokie stabilūs kaip anksčiau, bet jie vis tiek yra šio finalo ketverto favoritai, laimėjo paskutinius du finalo ketvertus. Šiek tiek gaila, kad tai yra pusfinalio varžovas, bet vienos rungtynės – visko gali būti.
– Anksčiau karjeroje dažnai užsienio komandose žaisdavai kartu su kitais lietuviais. Su Artūru Gudaičiu būdavo juokelių socialiniuose tinkluose. Kuo galbūt Lukas Lekavičius yra skirtingas?
– Daugiausiai „bajeriukų“ tikriausiai būdavo su Kalnu (red. – Mantu Kalniečiu), bet jis neleisdavo nieko kelti. Su Luku smagu, manau ir jūs pamatėte jį kiek kitomis spalvomis. Jis gal yra šiek intravertas, nemėgsta daug kalbėti, bet kuomet pripranta prie žmonių, turi be galo gerą humoro jausmą.
– Galima dabar matyti, kaip jis mėgaujasi krepšiniu?
– Jo, manau jis labai laimingas. Nepamirškime, kad jo žmona irgi graikė. Kas liečia etapą „Žalgiryje“, nesakyčiau, kad jis baigėsi liūdnai. Turint tokius matmenis, turėti tokią karjerą, žaisti berods 9 metus „Žalgiryje“ yra nuostabus pasiekimas. Čia reikia žiūrėti kaip į pozityvą ir pavyzdį kitiems.
– Lukas prieš daugiau nei mėnesį paskelbė apie pabaigą Lietuvos rinktinėje. Ar pats padarei tam kažkokios įtakos?
– Ne, aš atvirkščią įtaką bandžiau daryti. Kai turėjo mažą traumą sakiau jam, kad vis tiek važiuotų į langą. Nepaklausė Lukas... Kad baigė karjerą man pačiam buvo staigmena. Kuomet jį kalbino aš stovėjau šalia, šiek tiek trukdžiau ir Lukas pasakė tokį dalyką, tai dingo visi juokai.
– Kaip žvelgi į „Rytą“. Jie visi vieningai sako, jog yra šio finalo ketverto autsaideriai.
– Manau kurios komandos paklaustum, jie sakytų, kad yra autsaideriai. Visi nori nusimesti favoritų etiketę. Ypatingai mes, lietuviai, nemokame žaisti iš favorito etiketės. Manau jie turi nemažus šansus. Nėra, kad Tenerifė stebuklingą žaidimą demonstruotų. Įdomus faktas, jog visos komandos finalo ketvertą pasitinka pralaimėjusios rungtynes vietinėje lygoje. O „Rytas“ šaunuoliai. Nuoširdžiai netikėjau, kai jiems reikėjo laimėti paskutines dvi rungtynes „Top 16“ etape. Bet laimėjo ir ketvirtfinalyje gavo Nimburko ERA. Kaip bičiuliui Pauliui Ambrazevičiui sakiau, tai yra rekordas, kai prasčiausiai žaidžiant patenkama į finalinį ketvertą. Bet dabar viskas iš naujo.
– Ar pavyko pakalbėti su A. Gudaičiu?
– Su Roku Giedraičiu vakar buvome susitikę. Kvietė į foję, bet susitikome kambaryje. O su „Rytu“ keliais žodžiais persimėtėme per pusryčius. Nebuvo laiko nei jiems, nei mums.
– Ar buvo kalbų sezono metu, kad kelsitės į „Rytą“?
– Su agentu buvo susisiekusios kelios Lietuvos komandos, bet iki jokių rimtesnių derybų neperėjome. Kad įvyktų sąjungą, turi visos pusės trykšti noru. Nebuvo tokių pasiūlymų, kad čia viską mesčiau.
– Kažkokio plano baigti karjerą Lietuvoje neturi?
– Nesu nusistatęs. Šabloniškai nuskambės, bet noriu baigti sezoną ir tada žiūrėti. Šiuo metu mano lūkesčiai kontraktui yra dideli, noriu žaisti kur yra geras miestas, kur šilta, kur komanda laiminti, bet matant mano šį sezoną tuos lūkesčius pateisinti bus sunku. Esu realistas
Mindaugas KuzminskasAtėnų AEKVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių