Eurolyga 2025
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

40-asis „soldout‘as“ iš eilės : Kaunas sausakimšai pasitinka Eurolygos atkrintamąsias kovas

2026 m. gegužės 6 d. 17:29
Lrytas.lt
Eurolygos ketvirtfinalio serijos trečiosios rungtynės „Žalgirio“ arenoje vyks prie žalgiriečius palaikančių sausakimšų tribūnų. Susitikimo su Stambulo „Fenerbahce“ dieną išpirkti paskutinieji bilietai.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai bus jau 40-osios iš eilės „Žalgirio“ Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Rungtynių dienos aktyvacijos prasidės dar gerokai prieš pirmąjį švilpuką. Nuo 17 val. Nemuno saloje šalia „Žalgirio“ arenos pagrindinio įėjimo duris atvers fanų zona, skirta visiems krepšinio gerbėjams.
Susiję straipsniai
T. Masiulis įvertino bėdą serijoje su „Fenerbahce“ – koją pakišo tai, kad iškart „gavo į galvą“

T. Masiulis įvertino bėdą serijoje su „Fenerbahce“ – koją pakišo tai, kad iškart „gavo į galvą“

Prognozę pateikęs Eurolygos čempionas įvardijo vienintelį „Žalgirio“ pranašumą prieš „Fenerbahce“

Prognozę pateikęs Eurolygos čempionas įvardijo vienintelį „Žalgirio“ pranašumą prieš „Fenerbahce“

„B Tribūna“ už pralaimėjimą Panevėžyje šnypščia ant „Ryto“: „Tai, ką pamatėme, buvo visiškas absurdas“

„B Tribūna“ už pralaimėjimą Panevėžyje šnypščia ant „Ryto“: „Tai, ką pamatėme, buvo visiškas absurdas“

Joje laukiami tiek rungtynių bilietus turintys sirgaliai, tiek tie, kurie nori patirti atkrintamųjų atmosferą net ir nepatekę į areną – fanų zonoje bus įrengtas didžiulis ekranas, kuriame bus galima stebėti rungtynių tiesioginę transliaciją.
Fanų zonoje lankytojų lauks įvairios pramogos, galimybė laimėti „Žalgirio“ partnerių prizus, pasivaišinti karštu maistu ir gėrimais, o ypatingą nuotaiką kurs Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro pasirodymas. Tai vieta, kur sirgaliai galės susiburti, pasiruošti rungtynėms ir kartu kurti žaliai baltą palaikymo bangą dar prieš atsidarant arenos durims, kurios bus atvertos 18 val.
Išskirtinė patirtis lauks ir arenos viduje. Šiam vakarui parengta speciali rungtynių pristatymo programa, kurią papildys į aikštę nusileisiantys ekranai, unikalus vaizdo turinys, atnaujinti garso ir šviesų sprendimai bei papildomi specialieji efektai, dar labiau sustiprinsiantys Eurolygos atkrintamųjų emociją.
Ne vien krepšiniu bus gyva ir ilgoji pertrauka. Jos metu sirgalių laukia gyvas muzikinis pasirodymas – savo kūrinius atliks Justinas Jarutis su grupe, o jam scenoje talkins Aistė.
Visi trečiųjų ketvirtfinalio rungtynių žiūrovai dovanų gaus specialius „Žalgirio“ marškinėlius – visa arena bus nuspalvinta žalia spalva.
Kauno ŽalgirisAtėnų PanathinaikosEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.