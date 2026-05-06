40-asis „soldout‘as“ iš eilės : Kaunas sausakimšai pasitinka Eurolygos atkrintamąsias kovas

Tai bus jau 40-osios iš eilės „Žalgirio“ Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Rungtynių dienos aktyvacijos prasidės dar gerokai prieš pirmąjį švilpuką. Nuo 17 val. Nemuno saloje šalia „Žalgirio“ arenos pagrindinio įėjimo duris atvers fanų zona, skirta visiems krepšinio gerbėjams.
Joje laukiami tiek rungtynių bilietus turintys sirgaliai, tiek tie, kurie nori patirti atkrintamųjų atmosferą net ir nepatekę į areną – fanų zonoje bus įrengtas didžiulis ekranas, kuriame bus galima stebėti rungtynių tiesioginę transliaciją.
Fanų zonoje lankytojų lauks įvairios pramogos, galimybė laimėti „Žalgirio“ partnerių prizus, pasivaišinti karštu maistu ir gėrimais, o ypatingą nuotaiką kurs Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro pasirodymas. Tai vieta, kur sirgaliai galės susiburti, pasiruošti rungtynėms ir kartu kurti žaliai baltą palaikymo bangą dar prieš atsidarant arenos durims, kurios bus atvertos 18 val.
Išskirtinė patirtis lauks ir arenos viduje. Šiam vakarui parengta speciali rungtynių pristatymo programa, kurią papildys į aikštę nusileisiantys ekranai, unikalus vaizdo turinys, atnaujinti garso ir šviesų sprendimai bei papildomi specialieji efektai, dar labiau sustiprinsiantys Eurolygos atkrintamųjų emociją.
Ne vien krepšiniu bus gyva ir ilgoji pertrauka. Jos metu sirgalių laukia gyvas muzikinis pasirodymas – savo kūrinius atliks Justinas Jarutis su grupe, o jam scenoje talkins Aistė.
Visi trečiųjų ketvirtfinalio rungtynių žiūrovai dovanų gaus specialius „Žalgirio“ marškinėlius – visa arena bus nuspalvinta žalia spalva.