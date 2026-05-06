J. Mačiulis įspūdingai uždarė sezoną

Mače dėl bronzos įvyko praėjusių metų finalo pakartojimas, kuriame Jono Mačiulio vedama „Reunion“ 115:101 (25:27, 30:27, 31:23, 29:24) susitvarkė su KTU.
41-erių J. Mačiulis žaidė 27 minutes ir jas vainikavo 41 taško (6/13 dvit., 7/18 trit., 8/8 baud.) pasirodymu. Jis dar atkovojo 16 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, suklydo 4 kartus ir surinko 43 naudingumo balus.
Šį sezoną Lietuvos krepšinio legenda ir vėl dominavo KKML A lygoje – 26 taškai, 12,4 atkovoto kamuolio, 4,8 rezultatyvaus perdavimo ir 32,6 naudingumo balo.
Pusfinalyje „Reunion“ dramatiškai eliminavo VDU, kuri finale 99:111 neatsilaikė prieš „SK Minbra“.
Sezonas „Reunion“ dar nesibaigė – Kauno krepšinio lygoje (KKL) šiuo metu jie žaidžia pusfinalio seriją prieš „KA Žalgiris“.
„Reunion“: Jonas Mačiulis 41 (6/13 dvit., 7/18 trit., 8/8 baud., 16 atk. kam., 43 naud.), Justas Vazalis 18 (6/7 dvit., 23 naud.), Dovydas Šemeklis 16 (5/7 dvit.), Vytautas Čepas 13, Matas Masiliūnas 9 (6 rez. perd.), Povilas Liesis 8.
KTU: Martynas Mejaras 20, Benas Leinartas 18, Aironas Bliūdžius 17, Titas Leinartas 15, Simas Stonys 14.