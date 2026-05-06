Klausimu Lietuvoje nepatenkintas Šaras: „Atrodėm kaip kaimo komanda“

Nors „Fenerbahce“ antrajame kėlinyje pirmavo net 19 taškų skirtumu (35:16), Sylvaino Francisco įspūdingo dėjimo įkvėpti žalgiriečiai pamažu grįžo į kovą ir galiausiai palaužė Eurolygos čempionus.
„Sveikinimai Tomui ir „Žalgiriui“ – per 40 minučių jie buvo pastovesni. Pradėjome gerai, ypač puolime, tada negalėjome to išlaikyti. Gynyboje buvo prasti visas rungtynes“, – teigė Šaras.
Paklaustas apie S. Francisco dėjimą per Tariką Biberovičių, Š. Jasikevičius nenorėjo pernelyg apie tai kalbėti.
„Čia emociniai dalykai. Rungtynės yra 40 minučių. Per 40 minučių jie buvo, kaip sakant, pastovesni“, – klausimą į šoną vijo „Fenerbahce“ strategas.
Nuostabias rungtynes sužaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 26 taškus, atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 31 naudingumo balą. Iki tol per dvejas rungtynes vos 1 tritaškį iš 7 bandymų pataikęs puolėjas trečiadienio vakarą įsūdė tris iš keturių.
Kalbėdamas apie Ą. Tubelį Šaras išreiškė nepasitenkinimą oro uoste antradienį sulauktu klausimu, ar „Fenerbahce“ renkasi rizikuoti ir leisti mes šiam žalgiriečiui.
„Nežinau, mes gal po dviejų rungtynių nesupratom tos mūsų gynybinės [sistemos]. Dar vakar sunervavo tie klausimai oro uoste, ar mes jiem leidžiam mesti. Ne ne, mes tikrai neleidžiam jiem mesti. Tu kažkurioj situacijoj gali jiem duoti truputį daugiau laiko, bet mes šiandien tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri kaip „Žalgiris“ kai atvažiuoja į kokią Jonavą ir leidžia jiems mėtyt tritaškius.
Aš nenoriu jiem tiek duoti mesti. Jeigu mes turim situaciją, kur suklystam, tada geriau jau Ąžuolas negu Cisco ar Sirvydis, ar kažkas tokioj. Bet jeigu tu jiems duoti iš stojkės mesti vieną, antrą, trečią, tai... Čia nėra toks mūsų žaidybinis planas ir niekada nebus. Čia yra Eurolyga ir pats aukščiausias Eurolygos lygis. Jisai normalus metikas“, – pasakojo Šaras.
– Oro uoste teigėte, kad laukiate iš „Žalgirio“ siurprizų. Pamatėme kiek kitokią rotaciją. Ar tai ir buvo siurprizas, ar buvo dar kažkas?
– Aš su tais siurprizais... Čia tik jum, podkasteriam. Būna tų siurprizų vienas kitas, niekas čia nieko nekeičia. Ką tu – aštuonis mėnesius varei su viena mašina ir paskui kažką darysi? Taip nebūna niekada. Jei pasižiūri skaičius, čia viskas aišku, kodėl pralošta.
– „Žalgiris“ rungtynes pradėjo su kiek kitokia gynyba. Ar tai ir buvo vienas iš tų pokyčių?
– „Žalgiris“ žaidė tą patį, gal su Talenu [Hortonu-Tuckeriu] biškį momentais pradėjo kitaip, mes susipratom, bet paskui ėjo su tais dalykais, kurie buvo visą laiką.
– Kurie skaičiai jums rėžia akį labiausiai?
– Kamuoliai. Kamuoliai, baudos – kaip visą laiką. Mes čia tų baudų prisirenkam kartais net labai įdomiai. „Žalgiris“ reguliariam sezone 26-ias prieš mus metė, keista, kaip mes tų skaičių nenuimam. Labai daug jau jie eina mesti tų baudos metimų.
Jeigu tu laimi trim taškais, bet tas rankingas (puolimo ir gynybos reitingų skirtumas – red.), kurio taip nekenčiu, nes jis tikrai neatspindi dalykų, bet rankingas „Žalgirio“ buvo +18. Visų tų dalykų pliusinių, minusinių visumą tai jie laimėjo +18.
Klausimas, kaip mes čia išlikom rungtynėse. Jeigu imti „Žalgirio“ pirmą kėlinį, yra 12 taškų – aš po pirmo kėlinio sakau komandai, kad mes visiškai nesiginam. Buvo +12 vien dėl to, kad jie nepataikė.
– Stambule paklaustas, kaip reikia pernešti visą energiją į trečias rungtynes, sakėte, kad reikia gerai treniruotis. Ką matėte iš komandos per šias dienas?
– Jie labai gerai treniravosi. Aš manau, kad jie supranta, kad čia nebus [lengva]. Paprasčiausias dalykas yra suprasti, o kitas dalykas – ateiti ir padaryti. Gal ta gera pradžia mus užliūliavo, bet ta gera pradžia buvo geras puolimas ir sukrito [metimai], o „Žalgiris“ prametė aibę metimų laisvų, ėjo į savo rankas.
Eidami į kairę ranką gavo stoti prie baudų metimų linijos. Mes tikrai prastai gynėmės – virš 20 fast breiko (greito puolimo – red.) taškų. Pora situacijų, kai mus paima ir paprasčiausiai apibėga. Taip tikrai būti negali.
– Prieš rungtynes sulaukėte palaikančių fanų skanduočių, buvo iškeltas plakatas, kad kauniečiai dabar valdo Eurolygą. Ar sutiktumėte su tuo teiginiu?
– Tikrai ačiū fanams, gražus toks žestas. Visą laiką malonu grįžti į Kauną, grįžti padaryti darbo, o šiandien mes darbo neatlikom.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusKauno Žalgiris
