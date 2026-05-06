M. Wrightas džiūgavo dėl komandos draugo: „Nesakykit gaisrininkams“

Ko gero, įspūdingiausias rungtynių momentas buvo Sylvaino Francisco dėjimas per Tariką Biberovičių antrajame kėlinyje, pakėlęs iš savo vietų arenoje susirinkusius sirgalius.
Pasak Moseso Wrighto, būtent dėl S. Francisco pastangų ir buvo panaikintas 19 taškų atsilikimas antrajame kėlinyje bei galiausiai pasiekta pergalė.
„Laimėjom dėl Cisco energijos. Jis per kažką įdėjo ir 18 tūkstančių žmonių sprogo. Jų buvo tikrai daugiau nei gali tilpti arenoje, tik nesakykit gaisrininkams“, – šmaikštavo M. Wrightas.
Paklaustas, kaip viskas atrodė iš jo perspektyvos, 27-erių amerikietis toliau tęsė vaizdžias metaforas.
„Atrodė, tarsi raketa būtų pakilus, – su šypsena teigė aukštaūgis. – Pakilo į mėnulį ir niekada negrįžo.“
Prieš rungtynes buvo daug kalbų, kad būtent M. Wrightas yra vienas pagrindinių „Žalgirio“ pranašumų prieš „Fenerbahce“ – tokią mintį išreiškė ir su Stambulo klubu praėjusį sezoną Eurolygos čempionu tapęs Errickas McCollumas.
Visgi E. McColliumas tuo pačiu pareiškė, kad net ir „sausai“ pralaimėjęs seriją M. Wrightas neturėtų jaustis pernelyg blogai, nes yra užtikrintas dėl savo ateities, kadangi jau turi susitarimą su „Barcelona“.
„Visi kitais metais yra saugūs, nėra spaudimo. S. Francisco arba vyks į NBA, arba priims didelį pasiūlymą Europoje. Moses Wrightas turi pasiūlymų, jo nori „Barcelona“. Apie tai pagalvoji ir, kaip žaidėjas, žinai, kad esi geroje pozicijoje – galim eiti pralaimėti 0:3 ir vis tiek būsiu geroje pozicijoje kitais metais.
Jei laimim, galiu duoti fanams tai, ko jie nusipelno už savo palaikymą“, – „EURO INSIDERS“ tinklalaidėje aiškino Stambulo „Galatasaray“ šį sezoną atstovaujantis 38-erių gynėjas.
Lrytas paklaustas apie tokius patyrusio krepšininko teiginius, M. Wrightas pagūžčiojo pečiais ir ironiškai pradėjo kalbėti apie situaciją.
„Aš kažkur važiuoju? Nežinau, kas čia vyksta. Nežinau, ką Errickas žino. Kaip Errickas žino dalykus apie mane?
Linkėjimai Errickui McCollumui – jis praeitą sezoną žaidė nuostabiai. Buvau nustebęs, kad jis ten nepasiliko.“
