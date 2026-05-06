Po įspūdingos pergalės – Tomo Masiulio žinutė ypatingam žmogui

Trečiadienį vykusiose trečioje ketvirtfinalio serijos rungtynėse žalgiriečiai 81:78 palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ klubą ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1:2.
„Puiki pergalė mūsų organizacijai, sirgaliams ir žaidėjams“, – šyptelėjo 50-metis „Žalgirio“ treneris T. Masiulis. Tiesa, ši pergalė buvo išraukta su nagais.
Dar antrajame kėlinyje kauniečiai pralaimėjo atkarpą 4:22 ir nuo varžovų atsiliko bene triuškinančiu skirtumu 16:35. Vis dėlto įspūdingų Sylvaino Francisco epizodų užkurtas „Žalgiris“ lėtai, bet ėmė kelti galvą į viršų.
Susiję straipsniai
Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas
Eurolygos ketvirtfinalio serija nemirė: 38 minutes atsilikęs „Žalgiris“ galiausiai palaužė „Fenerbahce“
Nemuno saloje buvo tiesiog susprogdinta emocijų bomba, kai 28-erių prancūzas po perimto kamuolio galingai atsispyrė nuo dviejų kojų ir be gailesčio sugrūdo kamuolį iš viršaus.
„Tai parodė jo užsivedimą. Tikrai įspūdingas dėjimas, mačiau iš arti. Tikrai įspūdingas, smagu. Bet nežaidžiame dėl vieno epizodo, žaidžiame dėl pergalės“, – auklėtinio epizodą įvertino „Žalgirio“ treneris.
Antroje mačo dalyje vyko visiškai kita istorija. Kovingumas, aistra ir noras, kurio buvo pasigesti praėjusią savaitę Stambule šį kartą priminė apie save su kaupu – T. Masiulio kariauna mažais žingsneliais artėjo prie varžovų, o Šaro įsiūtis didėjo su lyg kiekviena tiksinčia minute.
Ketvirtajame kėlinyje „Žalgiriui“ pavyko galutinai ištirpdyti turėtą deficitą, o vėliau laukė įspūdingas pasirodymas gynyboje – visiškai surakintos „Fenerbahce“ žvaigždės nebesugebėjo suregzti sėkmingų atakų, o tuo pasinaudoję kauniečiai atitrūko į priekį.
„Nedariau didžiulių pokyčių, žaidėjai tiesiog tikėjo tuo, ką darėme. Pradžioje prametėme gerus metimus, aišku, darėme klaidas gynyboje, bet labiausiai norėjau perteikti, kad išliktume kartu, kovotume kaip komanda. Tokiose rungtynėse spindi komanda, o ne žaidėjai“, – samprotavo T. Masiulis.
Šeimininkus į pergalę vedė karjeros šou sukūręs Ąžuolas Tubelis.
Dviprasmiškomis mintimis „Žalgirio“ sirgalių prieš sezoną sutiktas vilnietis tapo tikru rungtynių herojumi – per 33 minutes įmetė 26 taškus (6/10 dvit., 3/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 31 naudingumo balą.
„Žinome, koks žaidėjas jis yra. Ąžuolas nebijo prisiimti atsakomybės. Dėl to jis žaidžia puikų sezoną. Esu labai laimingas. Mums reikia tokių žaidėjų.
Mes taip pat nekalbame apie jo gynybą. Ąžuolas puikiai darbavosi su Talenu Hortonu-Tuckeriu ir kitais žaidėjais“, – prieš auklėtinį galvą nulenkė strategas.
Nuaidėjus finalinei rungtynių sirenai T. Masiulis kiek ramiau atsiduso kartu su daugiau nei 15 tūkst. rungtynes gyvai stebėjusių „Žalgirio“ sirgalių.
Kumščius į viršų kėlęs specialistas pabučiavo kamerą ir šyptelėjo. Jis puikiai supranta – pergalė saldi, bet darbas dar toli gražu nėra baigtas.
Spaudos konferencijoje T. Masiulis taip pat pasveikino 85-ąjį gimtadienį antradienį minėjusį buvusį „Žalgirio“ fizinio rengimo trenerį Aleksandrą Kosauską.
„Jis labai daug prisidėjo prie mano karjeros. Noriu jį pasveikinti su gražiu jubiliejumi – ilgiausių metų jam“, – sveikinimus siuntė kaunietis.
Ketvirtosios serijos rungtynės penktadienį bus vėl žaidžiamos Kaune.
Visa spaudos konferencija:
Tomas MasiulisŠarūnas JasikevičiusStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių