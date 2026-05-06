Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas

Aukščiausio lygio moterų trijulių krepšinio varžybose lietuvės paskutinį kartą dalyvavo dar 2023-isiais. Pernai ir užpernai teko tenkintis tik atrankiniais turnyrais ir vieninteliu Europos čempionatu.
Į debiutinį sezono turnyrą Lietuva siunčia patikrintą ketvertuką, sudarytą Vilniaus „Kibirkšties“ pagrindu. Tai – Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Giedrė Labuckienė, Justina Miknaitė bei Gabrielė Šulskė. Būtent ši sudėtis prieš kelias savaites Lietuvai iškovojo kelialapį į pasaulio čempionatą.
Viena rinktinės senbuvių – G. Šulskė neslepia, jog artėjantis turnyras – išties ilgai lauktas.
„Labai smagu. Tikrai ilgai laukėme to sugrįžimo, nes gausis normalus sezonas su daug turnyrų, galėsime dažniau pasirodyti“, – teigė žaidėja.
Praėjusį savaitgalį Čengdu (Kinija) jau praūžė pirmasis „Women‘s Series“ turnyras šiame sezone. Jame triumfavo amerikietės, o joms iš paskos išsirikiavo vokietės, lenkės ir kinės.
„Stebėjau turnyrą. Aišku, dar tik sezono pradžia, nebuvo daugumos pagrindinių komandų – Kanados, Prancūzijos. Pirmas turnyras, dar ne visų geriausia forma, bet daug naujų komandų, daug naujų žaidėjų, tad lygis kasmet vis kyla ir bus įdomu save išbandyti tame lygyje“, – besiformuojantį konkurencinį foną apibūdino G. Šulskė.
Lietuvės vėliau rungsis dar mažiausiai dviejuose „Women‘s Series“ turnyruose Azerbaidžane: birželio 20–21 d. Sumgaito mieste ir liepos 18–19 d. Baku.
Kiekviename turnyre kovojama ne tik dėl sezono įskaitos ar pasaulinio reitingo taškų, kurie svarbūs siekiant vietos Los Andželo olimpinėse žaidynėse, bet ir dėl prizinio fondo. Geriausios aštuonios komandos kiekviename etape išsidalina beveik 50 tūkst. JAV dolerių – nuo 2 tūkst. aštuntą vietą užimančiai komandai iki 14 tūkst. turnyro nugalėtojoms.
Sezono pabaigoje daugiau nei 200 tūkst. dolerių atiteks įskaitoje lyderiausiančioms septynioms komandoms – nuo 22 iki 40 tūkst. Analogiškas prizinis fondas laukia ir geriausiųjų septintuko finaliniame sezono turnyre, į kurį kvalifikuosis dvylika sezono įskaitos geriausių komandų.
Negana to, specialus prizas numatytas ir geriausioms sezono žaidėjoms pagal naudingumo balus. Lyderių dešimtukas tarpusavyje pasiskirstys 90 tūkst. dolerių – nuo 3 iki 20 tūkst. vienai žaidėjai.
Moterų rinktinė Kaune, VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre, sportuoja nuo praėjusio savaitgalio. Trumpą laiką Dainiaus Novicko treniruojamas kolektyvas išnaudoja efektyviai, mėgindamas žaidimą statyti ant jau egzistuojančių pamatų.
„Derinius prisimename, nes praėjusią vasarą žaidėme Europos čempionate. Buvome susirinkusios, sportavome, treniravomės, greitai susidėliojome planus.
Svarbiausia prisiminti tuos akcentus, o paskui sezono eigoje tobulinsime viską. Žiūrėsime, kas mums geriausiai tinka, kur ir kaip varžovės mus atakuoja“, – apie taktinius niuansus mintimis pasidalino G. Šulskė.
Pasak rinktinės atstovės, mūsų šalies komandai paranku gali būti tai, jog pasaulio čempionato atranka Singapūre vyko išties panašiomis klimato ir laiko juostų keitimo sąlygomis. Šią savaitę Maniloje oro temperatūra gali siekti 35 laipsnius šilumos, o jutiminė – net 40 laipsnių.
„Tas turnyras šiek tiek padėjo, nes skrendame į panašų klimatą. Žinome, ko tikėtis – drėgmės ir karščio. Kol kas dar tik sezono pradžia, daug komandų dar net nepradėjusios rimtai ruoštis, kai kurios pradėjusios ir ilgiau ruošiasi. Svarbiausia bus išsibandyti, pamatyti, kur esame, kur reikia dirbti“, – prieš kelionę į Aziją kalbėjo rinktinės krepšininkė.
Lietuvos nacionalinė ekipa, kuriai prieš turnyrą suteiktas ketvirtasis reitingas, turnyrą pradės D grupėje, kurioje kol kas žino tik vieną varžovą – Japoniją. Kitos grupės oponentės paaiškės po atrankinio turnyro, kuriame dėl vienos vietos pagrindiniame turnyre varžysis dar trys Azijos rinktinės – Mongolija, Singapūras ir Indonezija.
Būtent su viena iš šių ekipų mūsiškės sužais pirmąjį mačą, kuris numatytas ketvirtadienį 9.55 val. Lietuvos laiku. Antrasis susitikimas su japonėmis prasidės 12 val. Į ketvirtfinalį pateks dvi geriausios grupės komandos. Atkrintamųjų varžybų etapai vyks kitą dieną. Visus turnyro mačus tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
Japonijos rinktinė taps Lietuvos varžove ir birželio 1–7 d. Varšuvoje (Lenkija) vyksiančiame pasaulio čempionate. Anot G. Šulskės, japonės, kurios šiemet Azijos čempionate liko ketvirtos, yra unikalios dėl išskirtinio žaidimo stiliaus.
„Jos nebūna labai aukštos, bet jų greitis, kamuolio sukimas, žaidimas nesustoja nė sekundei. Bus svarbiausia prisitaikyti prie to greičio, neatsilikti gynyboje, duoti kontakto, neįsivelti į jų žaidimą, nes mes propaguojame kitokį žaidimą“, – akcentus dėliojo trijulių krepšinio senbuvė.
Į planetos pirmenybes mūsiškės pateko taip pat po dvejų metų pertraukos. Artėjantis turnyras Filipinuose taps savotiška pasirengimo dalimi ir šiam ilgai lauktam iššūkiui.
„Aišku, tai pasiruošimas, išsiaiškinimas, ko trūksta. Tikrai labai laukiame. Praleidome porą metų su mažiau turnyrų, tad smagu grįžti ir pasitikrinti lygį, kuriame esame, nes kitos komandos žaidė ir tobulėjo“, – pokalbį užbaigė G. Šulskė.
