Eurolyga 2025
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Rungtynių statistika
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Žūtbūtinis mūšis Eurolygos ketvirtfinalyje: suklupti negalintis „Žalgiris“ prieš čempioną „Fenerbahce“

2026 m. gegužės 6 d. 18:57
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienio vakarą namie siekia žūtbūt neužbaigti savo Eurolygos sezono, nors ir stovi ties praraja. Savo žiūrovų akivaizdoje kauniečiai bando galiausiai atidaryti pergalių sąskaitą Eurolygos ketvirtfinalio serijoje prieš čempionus Šarūno Jasikevičiaus treniruojamus Stambulo „Fenerbahce“ žaidėjus.
Reguliariame sezone abu kartus įveikę „Fenerbahce“, atkrintamosiose kovose „Žalgiris“ kaip reikiant įstrigo: ketvirtfinalyje Stambule abu kartus pralaimėjo – 78:89 ir 74:86 bei serijoje iki trijų laimėjimų atsilieka 0:2.
Trečiadienį kauniečiai negali suklupti, nes kitu atveju Šaras su kariauna į kišenę įsidės išsvajotą kelialapį į Eurolygos finalo ketvertą, o žalgiriečiai atisveikins su turnyru ir svajone po 8 metų pertraukos ir vėl grumtis finalo ketverte.
reguliariame sezone turkai užėmė ketvirtąją vietą, o kauniečiai buvo penkti.
Per visą tarpusavio komandų akistatų istoriją kur kas sėkmingiau kovojo „Fenerbahce“, kuris turi sąskaitoje 23 laimėjimus, tuo tarpu „Žalgiris“ – 13.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
