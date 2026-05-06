Žūtbūtinis mūšis Eurolygos ketvirtfinalyje: suklupti negalintis „Žalgiris“ prieš čempioną „Fenerbahce“

Reguliariame sezone abu kartus įveikę „Fenerbahce“, atkrintamosiose kovose „Žalgiris“ kaip reikiant įstrigo: ketvirtfinalyje Stambule abu kartus pralaimėjo – 78:89 ir 74:86 bei serijoje iki trijų laimėjimų atsilieka 0:2.
Trečiadienį kauniečiai negali suklupti, nes kitu atveju Šaras su kariauna į kišenę įsidės išsvajotą kelialapį į Eurolygos finalo ketvertą, o žalgiriečiai atisveikins su turnyru ir svajone po 8 metų pertraukos ir vėl grumtis finalo ketverte.
reguliariame sezone turkai užėmė ketvirtąją vietą, o kauniečiai buvo penkti.
Per visą tarpusavio komandų akistatų istoriją kur kas sėkmingiau kovojo „Fenerbahce“, kuris turi sąskaitoje 23 laimėjimus, tuo tarpu „Žalgiris“ – 13.
