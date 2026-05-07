„Valencia“ treneris atskleidė E. Atamano šėlionių detales: „Po to buvo dar baisiau“

Trečiajame kėlinyje likus žaisti kiek daugiau nei tris minutes kovojant dėl kamuolio buvo užfiksuota pražanga graikų komandos puolėjo Nikos Rogkavopoulos. Netrukus pamatęs pakartojimą PAO treneris Erginas Atamanas tiesiog pašėlo.
Turkas pradėjo rėkti ant vieno iš teisėjų Damiro Javoro. Prie arbitro tuoj priėjo ir „Valencia“ strategas Pedro Martinezas ir pradėjo aistringai aiškinti savo tiesą, po ko E. Atamanas visai patrako.
E. Atamanas netrukus pradėjo rėkti ir ant P. Martinezo, o abu treneriai galiausiai buvo išvaryti.
Eurolygoje yra numatyta taisyklė, kad išvaryti treneriai negali dalyvauti po rungtynių vykstančioje spaudos konferencijoje. Visgi P. Martinezas savo požiūrį į situaciją pakomentavo ispanų televizijai „Movistar Deportes“, transliuojančiai Eurolygos rungtynes šioje šalyje.
„Rungtynės baigėsi su dvejopais jausmais. Malonu, kad komanda laimėjo, nemalonu dėl išvarymo. Mes jau buvome kiek nudegę po pirmųjų dviejų rungtynių Valensijoje... Kai dominavome ir abiejose rungtynėse žaidėme turėdami pranašumą, Atamanas – ir jis yra tokių dalykų kontroliavimo meistras – pasiimdavo technines pražangas ir teisėjavimas po jų pasikeisdavo.
Tiesiog norėjau teisėjams parodyti, kad taip nebegali atsitikti ir kad jie turi suprasti, kad teisėjavimas turi būti teisingas. Jie pašėlo, mus abu išvarė, o tada viskas po to buvo dar baisiau. Laikas versti puslapį ir galvoti apie tai, kas mūsų laukia“, – pasakojo 64-erių specialistas.
Paprašytas dar kartą patikslinti konflikto ir jo paties išvarymo iš rungtynių esmę, treneris tęsė toliau.
„Suprantu, kad čia buvo priimtas saliamoniškas sprendimas, – pasakojo jis. – Abu buvome palikę treneriams skirtą zoną, jis jau turėjo techninę, tą priverstinę. Jie tiesiog norėjo, kad mes abu išeitume.
Negaliu nieko pasakyti apie teisėjus. Nenorėjau, kad jis vėl keistų žaidimo eigą su techninėmis, kaip, tikiu, jis tai darė pirmajame ir antrajame mačuose. Tik tiek. Laikas ilsėtis ir ruoštis kitoms [rungtynėms].“
„Valencia“ trečiąsias serijos rungtynes svečių teritorijoje galiausiai laimėjo 91:87 ir – kaip ir „Žalgiris“ – sušvelnino Eurolygos ketvirtifinalio serijos rezultatą iki 1:2.
Ketvirtosios serijos rungtynės vyks penktadienį, 21:15 val. Atėnuose.
