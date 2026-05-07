Aiškus ir antrasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis

2026 m. gegužės 7 d. 23:13
Ketvirtadienį paaiškėjo antrasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis. Juo tapo karališkasis Madrido „Real“ klubas. Ispanijos ekipa Bulgarijoje ketvirtame Eurolygos ketvirtfinalio serijos mače 87:78 (23:21, 23:15, 17:17, 24:28) palaužė Tel Avivo „Hapoel“ ir laimėjo seriją 3:1.
Eurolygos finalo ketverte madridiečiai susikaus su „Valencia“ ir Atėnų „Panathinaikos“ poros nugalėtoju. Kol kas šioje serijoje 2:1 pirmauja Graikijos komanda, ketvirtasis mačas vyks penktadienį.
Izraelio klubo neišgelbėjo net galingas Vasilije Micičiaus ir Danielio Oturu duetas. Abu krepšininkai surinko po 34 naudingumo balus.
Įgėlė už aikštės ribų – „Hapoel" bosas pašiepė „Real"

Įžaidėjas iš Serbijos per 33 minutes pelnė 18 taškų (3/7 dvit., 2/6 trit., 6/6 baud.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų, atsikovojo 7 kamuolius.
D. Oturu per 33 minutes surinko 29 taškus (14/21 dvit., 1/4 baud.).
Jau antrame kėlinyje „Real“ susikrovė dviženklę persvarą – 36:21, o trečiame kėlinyje „Hapoel“ tik pavyko sumažinti skirtumą iki 49:54.
Madrido krepšininkai prieš tai Eurolygos finalo ketverte žaidė prieš dvejus metus.
„Hapoel“: Danas Oturu 29 (14/21 dvit., 7 atk. kam., 34 n. b.), Vasilije Micičius 18 (3/7 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 11 rez. perd., 34 n. b.), Elijah Bryantas 12 (1/8 dvit., 2/4 trit.), Kessleris Edwardsas 10 (2/6 dvit., 5 atk. kam.).
„Real“: Usmanas Garuba 16 (8/9 dvit., 6 atk. kam.), Mario Hezonja (3/6 dvit.) ir Theo Maledonas (4/6 dvit., 4 atk. kam.) po 14, Facundo Campazzo 11 (2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Trey Lylesas 10.
