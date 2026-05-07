Aiškus ir antrasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis

Eurolygos finalo ketverte madridiečiai susikaus su „Valencia“ ir Atėnų „Panathinaikos“ poros nugalėtoju. Kol kas šioje serijoje 2:1 pirmauja Graikijos komanda, ketvirtasis mačas vyks penktadienį.
Izraelio klubo neišgelbėjo net galingas Vasilije Micičiaus ir Danielio Oturu duetas. Abu krepšininkai surinko po 34 naudingumo balus.
Įžaidėjas iš Serbijos per 33 minutes pelnė 18 taškų (3/7 dvit., 2/6 trit., 6/6 baud.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų, atsikovojo 7 kamuolius.
D. Oturu per 33 minutes surinko 29 taškus (14/21 dvit., 1/4 baud.).
Jau antrame kėlinyje „Real“ susikrovė dviženklę persvarą – 36:21, o trečiame kėlinyje „Hapoel“ tik pavyko sumažinti skirtumą iki 49:54.
Madrido krepšininkai prieš tai Eurolygos finalo ketverte žaidė prieš dvejus metus.
„Hapoel“: Danas Oturu 29 (14/21 dvit., 7 atk. kam., 34 n. b.), Vasilije Micičius 18 (3/7 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 11 rez. perd., 34 n. b.), Elijah Bryantas 12 (1/8 dvit., 2/4 trit.), Kessleris Edwardsas 10 (2/6 dvit., 5 atk. kam.).
„Real“: Usmanas Garuba 16 (8/9 dvit., 6 atk. kam.), Mario Hezonja (3/6 dvit.) ir Theo Maledonas (4/6 dvit., 4 atk. kam.) po 14, Facundo Campazzo 11 (2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Trey Lylesas 10.