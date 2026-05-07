Eurolyga 2025
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
81
Stambulo „Fenerbahce“
78
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Valencia“
91
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atskleistos bilietų kainos į „Žalgirio“ Eurolygos rungtynes – laukia įspūdinga nuolaida

2026 m. gegužės 7 d. 07:32
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai tęsia savo žygį Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai trečiadienį iškovojo svarbią pergalę ir pratęsė Eurolygos sezoną.
Kauniečiai namuose 81:78 palaužė Stambulo „Fenerbahce“ ir išplėšė ketvirtąsias ketvirtfinalio serijos rungtynes, kurios penktaidenį vėl bus žaidžiamos Kaune.
Vos pasibaigus rungtynėms „Žalgiris“ pasidalino žinia apie būsimos akistatos bilietus. Šį kartą sirgalių laukia įspūdinga nuolaida.
Skelbiama, kad pigiausi bilietai (pilkoje zonoje) siekia 38 eurus (palyginti prieš trečiąjį mačą identiški bilietai kainavo 64 eurus).
Už brangiausius bilietus VIP parketinėje eilėje teks sumokėti 450 eurų (prieš tai kaina siekė 500 eurų).
Maža to, narysčių turėtojams ir pirkusiems bilietus į trečiąjį mačą bus taikoma papildoma 50 proc. nuolaida bilietams į penktadienio mačą.
Išankstinė prekyba tęsis iki gegužės 7 d., trečiadienio 11.59 val., o joje dalyvauti gali 2025–2026 m. sezono abonementų turėtojai, kurių vietos yra rezervuotos.
Vieša prekyba startuos ketvirtadienio popietę.
Ketvirtosios „Žalgirio“ ketvirtfinalio serijos rungtynės prieš „Fenerbahce“ vyks penktadienį, 20 val.
Kauno Žalgiris, Stambulo Fenerbahce, bilietai
