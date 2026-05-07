Eurolyga 2025
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
81
Stambulo „Fenerbahce“
78
Rungtynių statistika
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Valencia“
91
Rungtynių statistika
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Ąžuolas Tubelis sulaukė Eurolygos apdovanojimo

2026 m. gegužės 7 d. 13:20
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81:78 patiesė Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1:2. Vienas didžiausių šios pergalės kalvių sulaukė ir lygos pripažinimo.
Eurolyga oficialiai paskelbė, kad Ąžuolas Tubelis tapo trečiųjų atkrintamųjų varžybų rungtynių MVP – naudingiausiu žaidėju.
Vilnietis per 33 minutes pelnė 26 taškus, sugriebė 6 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 31 naudingumo balą. 26 taškais ir 31 naudingumo balas – geriausi Ą. Tubelio rezultatai jo Eurolygos karjeroje.
Antras pagal naudingumo balus buvo pirmąją Tel Avivo „Hapoel“ pergalę serijoje su Madrido „Real“ padėjęs pasiekti Elijah Bryantas, kurioje sąskaitoje – 28 naudingumo balai.
Trečias sąraše rikiavosi „Žalgirio“ taikiniu užsienio spaudos įvardijamas „Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis, surinkęs 25 naudingumo balus.
