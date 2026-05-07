Ąžuolas Tubelis sulaukė Eurolygos apdovanojimo

Eurolyga oficialiai paskelbė, kad Ąžuolas Tubelis tapo trečiųjų atkrintamųjų varžybų rungtynių MVP – naudingiausiu žaidėju.
Vilnietis per 33 minutes pelnė 26 taškus, sugriebė 6 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 31 naudingumo balą. 26 taškais ir 31 naudingumo balas – geriausi Ą. Tubelio rezultatai jo Eurolygos karjeroje.
Antras pagal naudingumo balus buvo pirmąją Tel Avivo „Hapoel“ pergalę serijoje su Madrido „Real“ padėjęs pasiekti Elijah Bryantas, kurioje sąskaitoje – 28 naudingumo balai.
Trečias sąraše rikiavosi „Žalgirio“ taikiniu užsienio spaudos įvardijamas „Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis, surinkęs 25 naudingumo balus.