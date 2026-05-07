Likus dviem valandoms iki rungtynių pradžios vilniečiai nuo paplūdimio pajudėjo Olimpinės Badalonos arenos link.
Badaloną drebina įspūdinga Vilniaus „Ryto“ eisena: užfiksavo griausmingas skanduotes
Visos eisenos metu, kurios metu „Ryto“ sirgaliai žygiavo maždaug pusantro kilometro, skambėjo „Rytą“ palaikančios skanduotės.
Lrytas žiniomis, į Badaloną palaikyti savo mylimos komandos atvyko maždaug 2 tūkstančiai „Ryto“ gerbėjų.
Ketvirtadienį 19 valandą „Rytas“ pradės savo žygį FIBA Čempionų lygos finaliniame ketverte. Pusfinalyje vilniečių laukia Tenerifės „La Laguna“ komandos iššūkis.