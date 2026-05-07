Bilietai išgraibstyti per kelias valandas – „Žalgirio“ arena ruošiasi dar vienam mūšiui

Didžioji dalis vietų buvo parduota dar išankstinėje prekyboje, kurioje galėjo dalyvauti Kauno „Žalgirio“ sezono abonementų savininkai, „Metinės“ arba „Klubo“ „Žalgiris Insider“ narystės turėtojai bei trečiadienio rungtynėse „Žalgirį“ gyvai palaikę aistruoliai.
Tai reiškia, kad gegužės 8 d. „Žalgirio“ arenoje vyksiantis susitikimas su Stambulo „Fenerbahče“ taps jau 41-osiomis iš eilės išparduotomis Eurolygos rungtynėmis Kaune.
Rungtynių dieną veiklos prie „Žalgirio“ arenos prasidės dar gerokai prieš susitikimo pradžią. Nuo 17.00 val. Nemuno saloje, prie pagrindinio arenos įėjimo, visų krepšinio gerbėjų lauks fanų zona, kurioje dalyvauti galės visi norintys – lankymasis joje yra visiškai nemokamas, nepriklausomai nuo to, ar turite rungtynių bilietą.
Čia susirinkę sirgaliai galės stebėti rungtynių transliaciją didžiuliame ekrane, įsitraukti į įvairias pramogas, dalyvauti partnerių veiklose, paragauti karšto maisto bei gėrimų ir iš anksto pajusti atkrintamųjų atmosferą.
Tuo metu į arenos vidų sirgaliai yra kviečiami nuo 18 val. Žalgiriečiams išbėgus į aikštę paskutiniam apšilimui, prasidės aktyvus fanų palaikymas, padėsiantis užsivesti tiek krepšininkams, tiek žiūrovams.
Artėjant komandų pristatymui, „Žalgirio“ aistruoliams keliant šalikus į viršų, dainą „Žaliai Balti Dievai“ gyvai atliks Justinas Jarutis.
Iškart po to visų dėmesys nukryps į aikštės vidurį, kur „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas įteiks apdovanojimą Sylvainui Francisco, patekusiam į Eurolygos geriausių krepšininkų pirmąjį penketuką.
Galiausiai žiūrovų lauks atnaujintas rungtynių pristatymas su papildomais vizualiniais sprendimais, į aikštę nusileidžiančiais ekranais, sustiprintu garso bei šviesų efektu, kurie sukurs dar intensyvesnę atkrintamųjų atmosferą.
Ilgosios pertraukos metu sirgaliai galės išvysti gyvą muzikinį pasirodymą – ant scenos lips Paulina Paukštaitytė.