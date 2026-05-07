Ketvirtadienį AEK klubas su L. Lekavičiumi ir M. Kuzminsku FIBA Čempionų lygos pusfinalyje sieks sustabdyti du pastaruosius kartus čempione tapusią Malagos „Unicaja“ ekipą.
Šį sezoną FIBA Čempionų lygoje AEK laimėjo 13 rungtynių, patyrė 2 pralaimėjimus ir turi geriausią pergalių ir pralaimėjimų santykį visame turnyre.
Prie tokio rezultato L. Lekavičius prisideda rinkdamas 9,2 taško ir 3 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
Susiję straipsniai
32-ejų krepšininkas prieš laukiančią akistatą yra užtikrintas, jog komanda yra pasiruošusi laukiančiai dvikovai.
„Nuotaikos geros, smagu būti čia. Manau, atvažiavome geros formos, nors gal šiek tiek kliudė, jog dvi savaites esame be rungtynių. Tačiau išsigydėme traumeles, pasportavome gerai ir esame pasiruošę“, – teigė L. Lekavičius.
Lukas visą savo karjerą buvo vienas ramiausių krepšininkų, bandantis niekur pernelyg daug nesireikšti ir šiek tiek privengdavo bet kokio įmanomo dėmesio.
Visgi L. Lekavičių keliai suvedė su M. Kuzminsku – bene aktyviausią krepšininką iš Lietuvos socialiniuose tinkluose, kuris bet kada yra pasiruošęs pasidalinti mintimis su Lietuvos žiniasklaida.
Graikijoje Lukas tapo Mindaugo „įkaitu“. M. Kuzminskas dažnai kuria linksmesnius vaizdo įrašus, kuriuose nuolatos tenka pasirodyti L. Lekavičiui.
„Daro iš manęs klouną, influencerį. Kažkiek gal trukdo šitas (šypsosi), bet nieko – smagu“, – šypsodamasis kalbėjo L. Lekavičius.
– Finaliniame ketverte viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių. Kas būna svarbiausia?
– Nesu daug rungtyniavęs finalo ketvertuose, sunku pasakyti. Kantrybė – svarbiausias dalykas.
– Šį sezoną tikriausiai galime vadinti atgimimo?
– Labai smagu žaisti, be abejo. Pernai rungtyniavau mažai, tai grįžti ir žaisti daug yra smagu. Nežinau, ar žaidžiu gerai, sakyčiau vidutiniškai. Tačiau viskas gerai, yra pakilimų ir duobelių, bet tikrai smagu žaisti tiek daug. Džiaugiuosi.
– Ar šeima buvo vienas iš aspektų, kodėl rinkaisi komandą Graikijoje?
– Kuomet vasarą rinkausi komandą, t ikrai daviau prioritetą Graikijai. Gerai visiems – ir man, ir šeimynai, ir Mindaugui [Kuzminskui].
– Ką galėtum pasakyti apie Vilniaus „Rytą“ ir jų šansus?
– Nežiūrėjau daug jų rungtynių Čempionų lygoje, bet šiek tiek skaičiau ir žiūrėjau. Staigmena manau, bet jie rungtyniauja gerai. Manau, jog jie verti būti čia.
– „Žalgiris“ irgi pateko į Eurolygos ketvirtfinalį. Kiek smagu dėl buvusios komandos?
– „Žalgirį“ stebėjau tikrai daug, stengiausi žiūrėti beveik visas Eurolygos rungtynes. Žaidžia tikrai įspūdingai, kaip atrodo Francisco... Labai džiaugiuosi už juos. O kaip pasiseks ketvirtfinalis – nežinau. Tikiuosi, kad iškovos bent vieną pergalę, gal ir dvi (red. – pokalbis vyko prieš trečiąsias serijos rungtynes).
– Daug kas tikėjosi įtemptų pirmų dviejų rungtynių Stambule. Nustebino, kad Šaras taip užspaudė „Žalgirį“?
– Nenustebino. Tikėjausi šiek tiek lygesnės kovos, bet esu žaidęs ir prieš Šarą, ir pas jį, tai nenustebino stipriai tas fiziškumas ir gynyba. Jis yra vienas iš geriausių trenerių Europoje. Normalu, kad viskas taip vyksta.
– O toks Tomo Masiulio debiutinis sezonas nustebino?
– Manau nustebino visus. Džiaugiuosi ir už jį, esu kažkiek rungtyniavęs pas jį. Puikus žmogus, geras treneris, džiaugiuosi.
Lukas LekavičiusAtėnų AEKMalagos Unicaja
Rodyti daugiau žymių