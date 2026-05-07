Giedriaus Žibėno treniruojamas „Rytas“ ir toliau Europoje laimi visas svarbiausias išlikimo kovas. Šįkart vilniečiai pusfinalyje 87:69 sumindė favorite laikyta Tenerifės „La Laguna“.
„Geriausi mačai buvo vienas po kito. Iš pradžių Le Manas, tada „Galatasaray“, tuomet ištraukimas prieš Nimburko ERA. Ir dabar svarbiausia bei užtikrinčiausia pergalė. Labai smagu už sirgalius, kurie atvyko“, – apie demonstruojamą „Ryto“ charakterį kalbėjo I. Sargiūnas.
Finalo ketvertas vyksta Badalonoje, o miestas Katalonijoje skęsta raudonoje „Ryto“ sirgalių jūroje.
Į Badalona atvyko maždaug 2 tūkstančiai „Ryto“ sirgalių ir net būnant kitoje arenos pusėje galėjai girdėti tik vilniečių skanduotes.
Susiję straipsniai
Po rungtynių Artūras Gudaitis aikštę paliko susigraudinęs dėl palaikymo. Vaizdas arenoje sujautrino ir I. Sargiūną.
„Prieš rungtynes jau susijautrini pamatęs vaizdą, – teigė krepšininkas. – Visi sirgaliai raudoni, aidi visa arena. Koks geresnis epizodas rungtynių viduryje, pasikelia vėl iš naujo viskas ir mintyse kartu su jais skanduoji“
Įprastai puolime žibantis I. Sargiūnas šįkart net 3 kėlinius nesugebėjo pelnyti nė taško. Visgi ketvirtajame kėlinyje gynėjas sugebėjo pelnyti 6 taškus. Kas buvo svarbiausia psichologiškai, kad nepalūžtum?
„Reikia išlikti šalto proto, – teigė I. Sargiūnas. – Jei neįkrenta, dėl to nesustosi mesti. Aš turiu tokį mąstymą. Bet nelabai dėl to parinuosi. Vienam rungtynės geresnės, kitam prastesnės. Visi vieni už kitus kovoja.“
– Pavyko sulaikyti Patty Millsą. Kiek buvo akcentuota jį atkirsti?
– Taip ir buvo realiai. Toks akcentas. Atkirsti nuo komandos ir žaidimo. Kuomet jis būna aikštelėje, jie bando viską žaisti per jį, kiekvieną ar kas antrą ataką. Turėjome leisti žaisti keturi prieš keturis, būti jį apsikabinus. Taškus susimetė Marcelinho Huertas, aukštaūgiai. Bet smagu, kad įvykdėme planą dėl P. Millso.
– Nebuvo baisu, kuomet P. Millsas pataikė sudėtingą tritaškį per rankas?
– Ne, žinome jį ir žinome, kad jis gali tokius metimus pataikyti. Normalus dalykas. Jeigu būtų 3 tokius metimus pataikęs, tuomet kitas dalykas.
– A. Gudaitis sake, jog šiemet buvo paleista labai daug persvarų, bet šiandien nepaleidome. Kur buvo esmė, kad šįkart nepaleidote?
– Manau pastangos gynyboje ir tie apsiginimai iš eilės. Jie labai daug duoda, nes nėra priežasties nuleisti galvą ir sustoti. Viskas prasidėjo nuo gynybos. Smagu, kad draskėme juos.