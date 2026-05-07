Po istorinės pergalės A. Gudaitis netramdė ašarų: „Smagu dėl to žaisti"

2026 m. gegužės 7 d. 21:57
Verkia net ir didžiausi žmonės. Vilniaus „Ryto“ kapitonas Artūras Gudaitis ketvirtadienį padėjo savo komandai patekti į Čempionų lygos finalą, o po istorinės pergalės A. Gudaitis negalėjo sutramdyti ašarų.
Vilniečiai pusfinalyje 87:69 susitvarkė su favorite laikyta Tenerifės „La Laguna“ ekipa.
Po rungtynių su Lietuvos žiniasklaida kalbėjęs A. Gudaitis negalėjo sutramdyti ašarų savo akyse.
„Ačiū fanams žiauriai. Graudinuosi. Afigienai, – atvirai kalbėjo kapitonas. – Ne dėl to (red. – ne dėl pergalės). Dėl to, kad atvažiuoji į tokią didelę areną, o jautiesi kaip namuose. Nežinau, kodėl dabar tokia emocija, bet smagu. Ir tikrai dar niekas nėra baigta. Nėra ko graudintis, bet tai iššaukė sirgalių palaikymas. Smagu dėl to žaisti.“
Kapitonas pusfinalyje surinko 5 taškus, 9 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 12 naudingumo balų.
