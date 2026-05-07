S. Francisco apie save priminė ir po rungtynių: plintančiame vaizdo įraše – neeilinis veiksmas

Bene labiausiai įsimintinu trečiųjų rungtynių epizodu tapo įspūdingas S. Francisco dėjimas per 16 cm aukštesnį Tariką Biberovičių antrojo kėlinio metu.
Būtent nuo šio epizodo užsikūrę kauniečiai ėmė vis labiau švelninti deficitą, o ketvirtajame kėlinyje perlaužė mačą į savo pusę ir iškovojo gyvybiškai svarbią pergalę.
„Tai parodė jo užsivedimą. Tikrai įspūdingas dėjimas, mačiau iš arti. Tikrai įspūdingas, smagu. Bet nežaidžiame dėl vieno epizodo, žaidžiame dėl pergalės“, – auklėtinio epizodą įvertino „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis.
S. Francisco apie save priminė ne tik rungtynėse, bet ir po jų.
Pasibaigus mačui socialinėje erdvėje išplito vaizdo įrašas, kuriame buvo galima išvysti ištuštėjusioje „Žalgirio“ arenoje besitreniruojantį ir metimus atliekantį „Žalgirio“ vedlį.
Prancūzas nusprendė laiką po dvikovos skirti ne poilsiui, o darbui, taip dar labiau save paruošiant artėjančiam ketvirtajam mačui.
Ketvirtosios serijos rungtynės Kaune bus žaidžiamos penktadienį, mačas vyks 20 val.
