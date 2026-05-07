Eurolyga 2025
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
81
Stambulo „Fenerbahce“
78
Rungtynių statistika
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Valencia“
91
Rungtynių statistika
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

S. Francisco apie save priminė ir po rungtynių: plintančiame vaizdo įraše – neeilinis veiksmas

2026 m. gegužės 7 d. 08:19
Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco kartu su komandos draugais tęsia Eurolygos sezoną. Trečiadienį vykusiame trečiajame ketvirtfinalio mače žalgiriečiai 81:78 pranoko Stambulo „Fenerbahce“ iš išplėšė ketvirtąsias serijos rungtynes.
Bene labiausiai įsimintinu trečiųjų rungtynių epizodu tapo įspūdingas S. Francisco dėjimas per 16 cm aukštesnį Tariką Biberovičių antrojo kėlinio metu.
Būtent nuo šio epizodo užsikūrę kauniečiai ėmė vis labiau švelninti deficitą, o ketvirtajame kėlinyje perlaužė mačą į savo pusę ir iškovojo gyvybiškai svarbią pergalę.
„Tai parodė jo užsivedimą. Tikrai įspūdingas dėjimas, mačiau iš arti. Tikrai įspūdingas, smagu. Bet nežaidžiame dėl vieno epizodo, žaidžiame dėl pergalės“, – auklėtinio epizodą įvertino „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis.
S. Francisco apie save priminė ne tik rungtynėse, bet ir po jų.
Pasibaigus mačui socialinėje erdvėje išplito vaizdo įrašas, kuriame buvo galima išvysti ištuštėjusioje „Žalgirio“ arenoje besitreniruojantį ir metimus atliekantį „Žalgirio“ vedlį.
Prancūzas nusprendė laiką po dvikovos skirti ne poilsiui, o darbui, taip dar labiau save paruošiant artėjančiam ketvirtajam mačui.
Ketvirtosios serijos rungtynės Kaune bus žaidžiamos penktadienį, mačas vyks 20 val.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisStambulo Fenerbahce
