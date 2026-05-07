S. Francisco ruošiasi palikti „Žalgirį“: skelbia apie susitarimą su Eurolygos komanda

„Basketball Sphere“ teigimu, žalgirietis jau yra pažengusioje derybų stadijoje su „Dubai Basketball“ klubu. Žurnalisto Nermino Hasanovičiaus teigimu, 28-erių prancūzo stovyklai beliko suderinti keletą detalių, kad kontraktas būtų pasirašytas.
Kaip buvo pranešama Lietuvos žiniasklaidoje, S. Francisco pirminis taikinys yra NBA lyga – „Dubai Basketball“ tai gynėjui leis išpildyti. Teigiama, kad tik nepavykus įsitvirtinti NBA prancūzas sugrįžtų į Eurolygą ir nutūptų Dubajuje.
S. Francisco kontraktas su „Žalgiriu“ galioja iki 2027-ųjų metų, tačiau po šio sezono yra galima išpirkos galimybė. Išpirka už „Žalgirio“ lyderį, įvairių pranešimų teigimu, sieka kelis šimtus tūkstančių eurų.
M. Wrightas įsitikinęs – rungtynių pergalę lėmė S. Francisco: „Atrodė, tarsi raketa būtų pakilus“
Naujajame S. Francisco kontrakte su Dubajaus ekipa bus įtraukta ir išėjimo į NBA galimybė.
„BasketNews“ žurnalisto Donato Urbono žiniomis, Dubajaus komandą jau pasirinko „Monaco“ komandos puolėjas Jaronas Blossomgame'as.
S. Francisco šiame Eurolygos sezone buvo vienas iš geriausių viso turnyro žaidėjų ir MVP rinkimuose užėmė antrąją vietą, nusileisdamas tik Pirėjo „Olympiakos“ lyderiui Saša Vezenkovui.
Žalgirietis reguliariajame sezone vidutiniškai rinko po 16,7 taško, 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir 19,5 naudingumo balo per rungtynes. Eurolygos atkrintamųjų serijos prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ metu prancūzo skaičiai krito: 12,7 taško ir 12,7 naudingumo balo.
Iki tol susidomėjimą „Žalgirio“ lyderiu rodė „Barcelonos“, „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ klubai.
Trečiosiose Eurolygos atkrintamųjų rungtynėse su „Fenerbahce“ trečiadienį S. Francisco pasižymėjo įspūdingu dėjimu per Tariką Biberovičių. Būtent šį epizodą žalgiriečiai Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas kalbėdami su Lrytas įvardijo kaip esminį momentą, padėjusį perlaužti rungtynes ir galiausiai pasiekti pergalę.
