Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

Pralaimėję andalūzai mažajame finale rungsis su Tenerifės „La Laguna“ atstovais. Vilniaus ekipa pusfinalyje nurungė „La Laguna“ 87:69.
M. Kuzminskas šiame mače aikštėje nepasirodė, o L. Lekavičius per 27 minutes pelnė 14 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 6/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.
Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 16 taškų (4/9 trit.), Jamesas Nunally pridėjo 14 (2/6 trit.), RaiQuanas Gray’us – 10.
Pralaimėjusiems Kendrickas Perry pelnė 12 taškų (6 rez. per.), Aleksanderis Balcerowskis surinko 8 (4/5 dvit.), Killianas Tillie – 7.