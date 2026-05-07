SportasKrepšinis

Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

2026 m. gegužės 7 d. 23:56
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ FIBA Čempionų lygos didžiajame finale šeštadienį kovos prieš Atėnų AEK komandą, kurios gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. Tai paaiškėjo po antrosios pusfinalio kovos Badalonoje, kur Graikijos klubas 78:65 (14:9, 23:12, 19:22, 22:22) įveikė Malagos „Unicaja“ krepšininkus.
Pralaimėję andalūzai mažajame finale rungsis su Tenerifės „La Laguna“ atstovais. Vilniaus ekipa pusfinalyje nurungė „La Laguna“ 87:69.
M. Kuzminskas šiame mače aikštėje nepasirodė, o L. Lekavičius per 27 minutes pelnė 14 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 6/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.
Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 16 taškų (4/9 trit.), Jamesas Nunally pridėjo 14 (2/6 trit.), RaiQuanas Gray’us – 10.
Pralaimėjusiems Kendrickas Perry pelnė 12 taškų (6 rez. per.), Aleksanderis Balcerowskis surinko 8 (4/5 dvit.), Killianas Tillie – 7.
Vilniaus RytasAtėnų AEKFIBA Čempionų lyga

